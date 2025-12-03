Dron capta en vivo el robo de una moto en la vía Panamericana y guía operativo que terminó con cinco vehículos recuperados

Un dron de la Policía Nacional registró en tiempo real el robo de una motocicleta en plena vía Panamericana, entre Villa Rica y Puerto Tejada, Cauca. Las imágenes, captadas durante un patrullaje aéreo el domingo 30 de noviembre, permitieron seguir a los ladrones por más de cuatro kilómetros hasta que abandonaron el vehículo en un sector boscoso de la vereda Los Pancos.

La aeronave no tripulada, asignada por el Comité de Orden Público a la Policía y al Ejército, detectó inicialmente a una persona que era intimidada por un grupo de hombres a la orilla de la carretera. La víctima, según confirmó la Secretaría de Gobierno de Puerto Tejada, recibió un disparo en el tobillo durante el asalto y fue trasladada a Cali, donde se recupera de la lesión.

Tras registrar el momento del hurto, el dron inició seguimiento a los sospechosos mientras intentaban escapar por la zona rural. Al verse descubiertos y con las patrullas acercándose, abandonaron la motocicleta en un cañaduzal. La Policía, en coordinación con tropas del Ejército, llegó al punto señalado por el dispositivo aéreo y halló una situación inesperada: además de la moto recién robada, había otras cuatro motocicletas ocultas entre la vegetación.

En total, cinco vehículos fueron recuperados casi de manera inmediata gracias al apoyo tecnológico y la reacción conjunta de las autoridades. La motocicleta de la víctima fue devuelta a su propietario tras el operativo.

El secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Juan Jiménez, confirmó que la Policía, el Ejército y la Fiscalía trabajan de manera articulada para enfrentar a las bandas que operan en esta zona del corredor vial. “Estas estructuras delincuenciales vienen afectando a los transeúntes en un eje estratégico. Necesitamos presencia constante y acompañamiento del Estado para evitar hechos más graves”, señaló.

El funcionario también hizo un llamado a la Policía de Tránsito y Transporte para reforzar los patrullajes en esta carretera, luego de que horas después del primer caso se registrara una nueva alteración del orden público con otra persona lesionada y un vehículo hurtado.