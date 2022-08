El alcalde de Cali quedó bravo porque no lo consultaron para designar nuevo comandante de la Policía para la ciudad

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, dejó ver su molestia por el más reciente cambio en la dirección de la Policía metropolitana de la capital del Valle. De acuerdo con el mandatario, no fue consultado de este movimiento.

“Siempre he querido que antes de designar comandante de la Policía Cali deberían consultar con el alcalde (supuestamente autoridad de la Policía ) sus necesidades y postura, pero una vez más Policía Colombia elige de espaldas a la autoridad distrital. Al general León Riaño, gracias”, escribió el mandatario local en su cuenta de Twitter.

El nuevo comandante de la Policía de Cali es el coronel José Daniel Gualdrón Moreno, quien lleva más de 34 años en la institución. El alto oficial llegará para reemplazar al brigadier general Juan Carlos León Montes.

Gualdrón Moreno fue uno de los 12 oficiales que en diciembre de 2021 fue llamado a adelantar el curso estratégico de seguridad pública para ascender al grado de brigadier general.

El nuevo comandante de la Policía de Cali estuvo como número uno de la institución en Risaralda hasta el año 2020. El gobernador de ese departamento, Víctor Manuel Tamayo Vargas, le hizo un reconocimiento por ocupar el primer lugar a nivel nacional en los resultados operativos para reducir delitos.

Gualdrón tiene en su hoja de vida más de 70 reconocimientos y 170 felicitaciones. Se desempeñó entre 2021 y parte de 2022 como subdirector de Tránsito y Transporte. En Cali tendrá el reto de la reducción de homicidios, que ha sido el gran lunar en términos de criminalidad en la capital del Valle.

El año pasado, la ciudad finalizó con el triste número de más de 1200 personas asesinadas, la cifra más alta en el país, incluso por encima de Bogotá que tiene el triple de población que la capital del Valle; por eso, hay una apuesta grande desde la administración local por lograr una reducción significativa durante 2022.

Roban a estudiante

Estudiantes de la Universidad Libre de Cali, ubicada en la carrera 37A n.° 3-29, protestaron en las últimas horas de este lunes a las afueras del plantel educativo, reclamando seguridad en el sector, ya que muchos alumnos han sido víctimas de constantes robos.

Con arengas como: “No más robos, no más robos”, los jóvenes les solicitaron a las autoridades del Valle del Cauca tener más presencia en la zona. “Pedimos seguridad, pero es algo tan absurdo que estemos en una marcha y nos estén robando. Por favor, esto no puede continuar así, dónde están los ronderos, dónde está la policía”, dijo con megáfono en mano Jorge Andrés Hernández, estudiante de Derecho.

Hernández además aseguró que mientras estaban protestando robaron a un estudiante a una cuadra de la universidad. “Mientras todos estuvimos tratando de protestar pacíficamente, robaron a un estudiante. ¿Dónde estaba la Policía? Dijeron que iban a estar en el sector, ¿dónde está la seguridad que gestionó la universidad?”, cuestionó el líder estudiantil.

También aseguró que una de las conclusiones de la protesta es que las vías de hecho son las que funcionan. “Hemos intentado durante años con peticiones respetuosas y no encontrábamos una respuesta asertiva, no encontrábamos una respuesta eficaz y duradera en el tiempo; ahora, como pudieron ver, el secretario de Seguridad y Justicia se acercó representando al alcalde y la policía otra vez en el lugar, por lo cual sí se podía”, insistió.

“La Policía sigue con la ineptitud, la ineficacia y la incapacidad. Esto no puede continuar así, no señor, esto no puede ser. No es posible que mientras algunos estamos protestando, otros estén en clase, no les preocupe la vida de un compañero. La Universidad Libre no se va a quedar más callada. Universidad Libre presente”, declaró Jorge Andrés.