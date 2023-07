El Bulevar del Río de Cali en el ojo de las autoridades; implementan controles de ruido en esta zona turística

La notificación de seis establecimientos de comercio visitados y la verificación del acatamiento de medidas preventivas impuestas, fue el resultado de las visitas de inspección, vigilancia y control (IVC) que el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) realizó en el Bulevar del Río de Cali, la tarde y noche del jueves, 29 de junio.

Durante el desarrollo de las intervenciones, que contaron con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Cali, el personal del grupo de Calidad Acústica aprovechó para realizar actividades de información y educación ambiental.

La intervención tuvo el acompañamiento de uniformados de la Policía Metropolitana de Cali. - Foto: Cortesía Dagma

“Los comerciantes y usuarios del Bulevar señalaron que comparten plenamente la iniciativa del alcalde Jorge Iván Ospina, de regular la rumba en este sector, donde la industria cultural de la salsa se ha consolidado como un nuevo atractivo turístico de la ciudad, generando empleo y bienestar para centenares de familias caleñas”, indicó el Dagma.

Entretanto, Sara Hurtado, administradora de uno de los establecimientos del Bulevar, considera urgente que los comerciantes se unan y organicen.

“Si no se regula esta zona, vamos a matar la gallinita de oro. El sitio es muy turístico y viene mucha gente, pero necesitamos una fama bonita y no una fama fea”, precisó.

Por su parte, Wilmer Álvarez, líder del grupo de Calidad Acústica, dijo que el trabajo desarrollado tiene el objetivo de garantizar que este espacio pueda ser utilizado por todos y todas y no de perseguir a los comerciantes, a quienes invitó a implementar planes de mejora sonora, de cara a potenciar cultural y turísticamente el sector sin impactar la salud ambiental de la zona, el descanso y tranquilidad de quienes lo habitan.

Aseguró que este mismo trabajo se realiza en toda la ciudad, priorizando las zonas de especial atención.

“En estos días el grupo operativo tiene priorizado la intervención en el centro de Cali, incluyendo el Bulevar y el oriente de la ciudad, sin descuidar otras zonas como la comuna 17, Granada y el Parque del Perro”, puntualizó.

El Dagma desarrolla actividades de control de ruido y educación ambiental en el Bulevar del Río. - Foto: Cortesía Dagma

En lo corrido de 2023, el grupo de Calidad Acústica ha realizado 356 visitas de IVC, que han permitido la imposición de 36 medidas preventivas y la elaboración de igual número de informes técnicos, acompañados de mediciones de impacto sonoro, que junto al reporte del Laboratorio Ambiental son el elemento fundamental para que el área jurídica inicie procesos sancionatorios contra los infractores.

Además del ejercicio de autoridad ambiental, este grupo ha realizado 11 jornadas donde 171 posibles infractores han sido capacitados sobre normatividad en temas de ruido.

Es importante destacar que la próxima de estas intervenciones se llevará a cabo el martes 4 julio, a las 8:30 a.m. en el auditorio del Vivero Distrital.

Cabe recordar que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sorprendió con una serie de declaraciones sobre el Bulevar del Río.

Y es que el mandatario aseguró que está contemplando, entre otras cosas, establecer un código de vestimenta para quienes asisten a este lugar. Todo esto a raíz de que, si bien el Bulevar del Río ya era un espacio de integración, se ha convertido en las últimas semanas en un lugar predilecto para la rumba.

Diferentes videos, que incluso han sido compartidos por el propio Ospina, dan cuenta de que la música, el baile y el consumo de bebidas embriagantes empezaron a tomarse el Bulevar en las noches, principalmente los fines de semana.

La rumba se ha trasladado hasta el Bulevar del Río de Cali. - Foto: Fragmento de video

“El Bulevar, con su salsa a cielo abierto, saca toda nuestra cadencia y ritmo, pero debe tener una regulación”, advirtió en Twitter el mandatario.

El Boulevard , con su salsa a cielo abierto , saca toda nuestra cadencia y ritmo , pero debe tener una regulación pic.twitter.com/ufkU5cG4Li — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 24, 2023

En ese sentido, informó sobre las que, considera, deben ser las nuevas reglas para los asistentes a las rumbas en espacio público.

El mandatario dijo que quienes vayan al Bulevar deberán vestirse apropiadamente, es decir, en sus palabras, portando al menos las prendas esenciales, cumplir con un horario límite y restringir el consumo de ciertas sustancias.

“Debemos tener un horario máximo para tener abierto el Bulevar cuando se adelanta esta actividad, un código de vestuario, de tal manera que no puedan estar en el Bulevar personas sin camisa, de una forma no apropiada en nuestro espacio público. Una restricción de cierto tipo de consumos. No queremos que el Bulevar tenga un consumo irracional e irresponsable de algunos psicoactivos”, dijo al noticiero 90 Minutos.

Así las cosas, el alcalde no contempla prohibir el esparcimiento en el Bulevar y, por el contrario, pretende impulsarlo, pero con límites: “Que la fiesta, la actividad de la salsa, que nos brinda identidad, que nos brinda manifestación de lo que somos, se desarrolle en unos parámetros que no lleven consigo un agotamiento de este espacio”.