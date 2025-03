El colmo: disidencias de las Farc presentaron un “informe de gestión” de sus obras, dicen que están “refundando el Estado”

Lo que han hecho

“Si decimos que no, nos matan”

“Usted me pregunta: ¿quiénes son los trabajadores?, y la respuesta es que no hay. Los trabajadores somos nosotros mismos. Aquí, para citarle un ejemplo, se convocan jornadas de limpieza (poda) del camino y todos debemos asistir. También hay otra circunstancia y es la de que una persona infringió una norma, como la de no llevar casco. En ese caso, debe trabajarles a las disidencias de 15 a 20 días o, de lo contrario, pagar una multa de 2 millones de pesos. En ese caso, la gente prefiere ir a trabajar esos días, porque no tiene la plata. El que no vaya a trabajar ni pague, se muere”, comenta un habitante de la zona rural de Santander de Quilichao.