El fuerte regaño de presidente de Metrocali a operadores por crisis del MIO: “No están prestando un buen servicio”

Óscar Ortiz, presidente de esa entidad, denunció que operadores no están sacando los buses necesarios para la operación.

Luego de la polémica por un supuesto cese de operaciones del Masivo Integrado de Occidente (MIO) por paro de los operadores, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, hizo un llamado a estas empresas para que asuman responsabilidades en la prestación de un óptimo servicio.

Señaló que el principal medio de transporte público de la ciudad atraviesa un momento histórico, donde Metrocali espera el desembolso de recursos por parte del municipio y la nación para ponerse al día con las deudas a los operadores.

“Hoy hacemos un llamado a los operadores que son los dueños de los buses y prestan el servicio, la ciudadanía lo reclama, no están prestando un buen servicio”, aseguró el presidente del ente gestor.

Señala Ortiz que la responsabilidad del mal servicio que hoy padecen los usuarios tiene como origen que las empresas no están sacando los buses necesarios para la operación, colocando en funcionamiento un número de vehículos inferior a lo programado, por debajo de las necesidades de los usuarios.

Buses articulados del MIO en calles de Cali - Foto: Raúl Palacios / El País

“Hay contractualmente 756 vehículos, de los cuales se programan 662 y a la operación en hora pico no llega a 500. Es responsabilidad de ellos poner a operar los vehículos. Metrocali no tiene buses, Metrocali es un gestor de la operación, los vehículos son propiedad de los concesionarios por eso la tarifa técnica es muy alta”, sostiene Ortiz.

El funcionario recalcó que ante las necesidades de las personas que padecen por el pésimo servicio, las empresas responsables solo ofrecen excusas para escudarse y justificar el mal funcionamiento cotidiano que sufre la gente. Mientras la comunidad se somete a este sufrimiento, no se observa una solución.

“Hay muchas excusas, una que se le debe un diferencial tarifario. Les debemos del año 2022 cerca de 47 mil millones de pesos, que estamos esperando con la ley de presupuesto o el acuerdo del municipio, suplir esa deuda. Como segundo punto hay que clarificar que el 70 % del valor del pasaje es recaudado por los señores operadores, no hay excusa para prestar el servicio que la comunidad reclama. Hoy tienen buses en mal estado, hoy no le están cumpliendo a la ciudad y además de eso se excusan en que no hay personal para manejar los buses del sistema”, enfatizó el funcionario.

Metrocali especificó que como consecuencia “ineficacia de los operadores que ponen a funcionar menos de 500 buses en hora pico, generando caos en el sistema, muchas personas prefirieron migrar a otras modalidades de transporte, al igual que genera rebeldía y sentimiento de rabia hacia el sistema por un mal servicio que es histórico”.

Óscar Ortiz, presidente de Metrocali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“Conlleva a que el usuario se sienta mal atendido, eso no es de ahora, es en la historia del sistema, siempre le han incumplido a la ciudad. Necesitamos de manera urgente que mejoren la operación, el usuario ya pagó los 2.700, sin importar que a través de la sostenibilidad de los sistemas se haya decretado una trifa técnica, el usuario es el que se ve afectado”, agregó Ortiz.

Óscar Ortiz añadió que esto hace imperiosa la necesidad que el municipio adquiera una flota propia para no depender exclusivamente de los buses de las empresas privadas. “Dentro del marco del acuerdo 0563 se tiene como estrategia que se compren buses, flota publica 100% eléctrica, haciendo una inversión del municipio. A través del plan nacional de desarrollo se aprobó una cofinanciación de la flota en el 50 % vamos a solicitarle al gobierno nacional ayuda con esta gestión”.