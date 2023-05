El impresionante accidente de dos hombres en moto que se fueron a un vacío en Yumbo, Valle; así quedó registrado en video.

Una cámara de seguridad registró un impresionante accidente en el que se vieron involucrados dos hombres que iban a bordo de una motocicleta y sin el casco de seguridad, en una vía del barrio Buenos Aires, en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca).

El accidente se presentó en cuestión de segundos. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

De acuerdo con la grabación, los sujetos bajaban de una pendiente en la moto a toda velocidad y llegando a una curva, el conductor perdió el control del vehículo y fue ahí cuando se fueron al vacío.

Momento en el que los hombres se van hacia el vacío. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Según información preliminar, ambos fueron trasladados a un centro asistencial cercano, sin embargo, hasta ahora las autoridades no se han pronunciado al respecto y se desconoce sus estados de salud.

Dos hombres perdieron el control de su moto y fueron a dar al vacío, ocurrió en el barrio buenos aires de yumbo. pic.twitter.com/OWyctmhFdl — Cali informa (@caliinforma) May 8, 2023

Por ahora, en redes, internautas no han dejado de opinar al respecto. “Si yo fuera el parrillero no lo pienso dos veces y me lanzo antes”; “Dios, ojalá no haya pasado a mayores”; “qué mal, iban sin cascos”; “no se puede esperar mucho de los motocicletas”. Han sido algunos de los comentarios.

De otro lado, ciudadanos han rechazado tajantemente el reciente enfrentamiento a machete entre barristas del Deportivo Cali y América de Cali, en el Parque Uribe del municipio de Yumbo (Valle del Cauca), en la noche del jueves, 27 de abril, después que el equipo azucarero saliera victorioso en su encuentro con Junior de Barranquilla (3-2), mientras que el cuadro escarlata perdió ante Millonarios en Bogotá (4-3).

La confrontación tuvo lugar en el Parque Uribe del municipio de Yumbo (Valle del Cauca). - Foto: Cortesía Autor Anónimo

De acuerdo con la Alcaldía de Yumbo, varios de los involucrados son menores de edad. Al parecer, todo aconteció cuando un bus que habría sido contratado para transportar a hinchas del Deportivo Cali, el cual venía de su estadio ubicado en el corregimiento Palmaseca, donde se enfrentó con Junior, llegó hasta el Uribe, donde permanecen hinchas de los ‘Diablos Rojos’, y ahí habría empezado la confrontación, supuestamente después que el bus colisionara con unos motociclistas.

“Hubo cuatro personas con heridas leves y otra que fue remitida a la ciudad de Cali. Son heridas producto del enfrentamiento a machete”, afirmó el alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría.

El mandatario dijo que una vez identifique la empresa a la que pertenece el bus y el conductor, interpondrá una denuncia en contra de ambos.

Hombre y su perro cayeron por ducto de una mina

Hasta el Cerro de la Bandera tuvieron que llegar los Bomberos Voluntarios de Cali para atender una emergencia que pudo terminar en tragedia.

Los socorristas arribaron al sitio el domingo, 7 de mayo, alertados por una llamada que daba cuenta de que un hombre de 35 años de edad y su perro habían caído por un respiradero de una mina, en el sector Brisas de la Chorrera. Este ducto de ventilación por donde cayeron tiene una profundidad de 30 metros.

Al lugar se trasladaron 10 socorristas y dos paramédicos que, tras varias horas de labores, lograron sacarlos aplicando un método de extracción con cuerdas. Ambos contaron con suerte, pues, de acuerdo con los Bomberos, no sufrieron lesiones de consideración.

Los socorristas hicieron el rescate usando cuerdas. - Foto: Bomberos de Cali

“No presentan mayores traumas. El hombre fue evaluado por los paramédicos y trasladado a un centro asistencial para una revisión médica”, dijo el cabo Marco Gómez.

Los Bomberos de Cali instaron a los ciudadanos a informar las emergencias a través de su línea 119.

Se debe tener en cuenta que la línea debe ser usada con responsabilidad, pues recientemente fue usada para reportar una falsa emergencia y los socorristas acudieron a atender una situación que no existía, dejando de prestarle atención a otras que sí la requerían.

El incidente, el cual ha desatado una ola de indignación, ocurrió en el barrio Mariano Ramos, en el oriente de la ciudad, donde inescrupulosos hicieron un llamado a los Bomberos Voluntarios para que acudieran a apagar un supuesto incendio estructural. Al llegar al sitio, los socorristas evidenciaron que no había tal conflagración y que todo se trataba de una broma de mal gusto.

“A llegar al sitio se encontraron con que la gente quería que les llenaran una piscina. Para esta llamada se despacharon dos máquinas extintoras, un carro tanque, una ambulancia con un total de 12 unidades y dos unidades del centro de operaciones atentos a la emergencia y en los seguimientos de seguridad en desarrollo del evento”, indicaron desde los Bomberos de Cali.

Al sitio arribaron dos máquinas extintoras, un carro tanque y una ambulancia con un total de 12 unidades. - Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali

Asimismo, detallaron que quien hizo el reporte informó que estaba viendo salir humo de una casa, pero en realidad quería que los Bomberos fueran al sitio para llenar con agua una piscina de plástico instalada en la vía pública.