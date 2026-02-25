Para este miércoles 25 de febrero de 2026, la administración local y la empresa prestadora de servicios públicos de Cali confirmaron una serie de trabajos programados en redes que afectarán diferentes sectores de la ciudad, los cuales tendrán como consecuencia, cortes temporales en el suministro de agua y luz. El anuncio se realizó a través de medios oficiales y se orienta a que los ciudadanos tomen previsiones para sus actividades durante esta jornada.

Prográmese; nuevos cortes de agua y luz en Cali para este 24 de febrero

Teniendo en cuenta el cronograma publicado, las intervenciones responderán a necesidades de mantenimiento, reparación de equipos o de redes, y a ajustes técnicos que buscan reducir fallas mayores a futuro y mantener la confiabilidad del servicio.

Cortes de luz y agua en Cali este miércoles: estos son los barrios afectados por los trabajos de EMCALI. Foto: EMCALI

Las zonas donde no habrá luz

Emcali reporta actividades en dos circuitos principales, en relación con las reparaciones que se han llevado a cabo los últimos meses:

Circuito Los Cerros: Se revisará en el corregimiento de Golondrinas

Circuito Vuelta Larga: Grupo operativo revisirá en el sector de La Hacienda Colibríes.

Se llevarán a cabo las siguientes maniobras en el proceso de modernización de la red eléctrica:

⁠Instalación y normalización del sistema de medida de la Subestación Ciudad del Sur,, ubicada en la vía Cali Puerto Tejada, en el barrio Ciudad del Sur, en la carrera 22, entre la calle 86 hasta la calle 89.

Durante el desarrollo de esta actividad, el servicio de energía estará suspendido entre las 7:00 a.m. y las 1:00 p.m.

Instalación de cable ecológico, en el circuito Alto Menga, en la Av. 2 I Norte, entre la calle 48 N, hasta la calle 52 N, en el barrio La Merced, comuna 2. ⁠Instalación de cable ecológico, en el circuito La Base, en la calle 58, entre la carrera 12, hasta la carrera 12 C, en el barrio La Base, comuna 8.

De esta manera, se llevará a cabo una jornada de modernización de la red en la Comuna 7. Mientras, en el barrio San Marino, también conocido como Circuito La Base, de forma puntual, en la Calle 69 entre Carreras 7 U Bis y 7 R Bis, se realizará la instalación de cable ecológico.

Estas labores requieren la suspensión temporal del servicio de energía desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Zonas donde EMCALI intervendrá la red de acueducto y alcantarillado

Continúan los trabajos en la red de acueducto por parte de EMCALI (imagen de referencia). Foto: Jorge Orozco

EMCALI también comunicó que estará haciendo trabajos de reparación en la red de acueducto de los siguientes barrios:

Ciudad Meléndez: Calle 60 # 98 B 05

El Retiro: Carrera 34 # 50 - 02

Siloé: Calle 5 C Oeste # 40 B 40

Acopi: Carrera 38 # 14 - 70

Adicionalmente, la empresa continuará con la limpieza y el mantenimiento en la red de alcantarillado de los siguentes puntos:

Canal Oriental: Entre los barrios El Vergel y El Retiro en la calle 48 con carrera 31.

Canal Caney: En la calle 48 con carrera 80.

EMCALI hizo énfasis en no arrojar basura a las calles para evitar taponamientos e inundaciones en esta temporada de lluvias.

Estos trabajos forman parte de un calendario de operación que las empresas informan con anticipación para evitar inconvenientes imprevistos. El propósito declarado es que los usuarios tengan la posibilidad de planificar actividades que dependan del suministro de energía o agua, como tareas domésticas, comerciales o empresariales.