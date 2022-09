“Emcali se convirtió en el fortín de la contratación de la Alcaldía de Ospina”: Diana Rojas

Empresas Municipales de Cali (Emcali) ha estado de boca en boca en las últimas horas; después de conocerse irregularidades en el contrato 500-CS-2039 de 2022 celebrado con la empresa Unión Temporal AMI, en el que aparecen sobrecostos en varios ítems.

Ante esto, la exconcejala Diana Rojas, se pronunció e instó al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, a “no lavarse las manos ante las denuncias”, pues es el presidente de la Junta Directiva.

“Las sospechas de corrupción en Emcali se volvieron noticia nacional. Los caleños están hoy más indignados que nunca. Se reveló que en nuestra Empresa de Servicios Públicos se están comprando sillas de $ 17 millones, mesas de $ 35 millones, televisores de $ 43 millones, proyectores de video de más de $100 millones y hasta un video wall por $ 763 millones. Este nuevo escándalo es el colmo y nos indica que Emcali tocó fondo”, manifestó la exconcejala Diana Rojas.

Las polémicas compras, cuestionadas por su valor exorbitante, se realizaron dentro de la ejecución del contrato No. 500-CS-2039 de 2022, firmado por Juan Diego Flórez, quien renunció en las últimas horas a la gerencia de Emcali. El concordato se realizó con Unión Temporal AMI, cuyo costo total es de $ 215.879 millones. Dicha unión temporal está conformada por AMS Unipon SAS (49 %), Deltec SAS (48 %) y Unión Eléctrica SA en reorganización (3 %).

Diana Rojas insistió en que esta situación no es nueva, asegura que esta denuncia la hace desde hace más de dos años. “Emcali se ha convertido en el fortín de la contratación de la alcaldía de Jorge Iván Ospina. Cada semana sale un escándalo nuevo y el alcalde, a pesar de ser el presidente de la junta directiva, se hace el de la vista gorda, como si no fuera con él”, aseveró.

Asimismo, dijo que el tema se ha organizado muy bien jurídicamente para que sea muy difícil poderles encontrar la caída. “Primero cambiaron el objeto social de Emcali y luego se dedicaron a todos estos negocios que hoy son cuestionados. Jorge Iván Ospina no puede seguir eludiendo su responsabilidad política, pues es quien maneja la ciudad y las empresas sociales del Estado”, concluyó.

Sobre el reciente escándalo, el dirigente sindical de Sintraemcali, Jhoni Trejos, le dijo a SEMANA que el proceso contractual se ajusta de tal manera que tratan de dejar a un único proponente. “Este es un proceso muy importante para Emcali, que va hasta el 2028 y que tiene que ver con todo un tema que tiene el Gobierno Nacional dispuesto, se trata de la medición inteligente”, aseveró.

Trejos afirmó que lo único que ha funcionado es la denuncia ciudadana y el escándalo, ya que los entes de control, incluyendo al alcalde de Cali, no toman decisiones al respecto.

“Sabemos que hay gente al interior de Emcali que orquesta este tipo de contratos, esto no se da de manera libre, esto es un cartel de gente organizada. No hay acciones por parte del alcalde que es el presidente de la Junta Directiva, no hay ningún tipo de acción política o alguna toma de decisión. Al interior de Emcali, siguen las mismas personas adelantando este tipo de procesos. El alcalde protege a los funcionarios y los entes de control, uno ve que tampoco hacen nada a pesar de las denuncias”, asintió.

De otro lado, ante la renuncia de Juan Diego Flórez a la gerencia de Emcali, Ospina decidió encargar al ingeniero Humberto Serna.

“El Ingeniero Juan Diego Flórez batalló valientemente en entornos muy difíciles de pandemia y estallido social al frente de Emcali. Sus aciertos muchos y memorables, y hoy con dignidad y ante procesos a clarificar bajo su mando, decide presentar la renuncia que he aceptado. He decidido encargar al ingeniero Humberto Serna como gerente”, escribió el alcalde de Cali, en su Twitter.