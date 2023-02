Empleadas de la Univalle asesinadas en Cali eran familia: se conocen primeros detalles de este doble crimen

Tras el asesinato en Cali de dos mujeres, quienes eran empleadas de la Universidad del Valle, se conocieron reveladores detalles sobre las víctimas.

El coronel William Quintero estableció que las mujeres ultimadas en la mañana de este miércoles -22 de febrero- se desempeñaban como aseadoras en el campus universitario y tenían un fuerte vínculo familiar, pues eran tía y sobrina.

Además, entregó datos que podrían resultar determinantes en la investigación del caso. “Las mujeres hacían parte del sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle. Adicionalmente, el año pasado, en el mes de julio, una de ellas formuló una denuncia penal por amenazas, dado que una persona habría llegado hasta su vivienda, en el barrio Siloé, para intentar ultimarla”, afirmó el coronel William Quintero.

Peritos del CTI inspeccionaron y levantaron los cuerpos de las mujeres asesinadas. - Foto: Twitter @FiscaliaCol

También se conocieron los nombres de las mujeres. Fueron identificadas como Gloria Mendoza y María Elena Mendoza.

🚨TIA Y SOBRINA ASESINADAS EN EL SUR DE CALI🚨



Como Gloria Mendoza de 48 años y María Elena Mendoza de 57 años, fueron identificadas las víctimas del s1cariat0 registrado en la carrera 86 con calle 13B del barrio #ElIngenio.



Fortaleza a sus familiares.#RedDeApoyoSIC pic.twitter.com/EzXCPR3mfL — RED DE APOYO S.I.C (@RedDeApoyoSIC) February 22, 2023

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad, en lo corrido de este año -con corte al 21 de febrero- se han perpetrado 135 homicidios en Cali, de los cuales once víctimas eran mujeres.

Recompensa

Jimmy Dranguet, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, confirmó que hasta 50 millones recibirá la persona que suministre información precisa. Además, dijo que la fuerza pública se desplegó para buscar a los criminales.

“Con todas las autoridades hemos acordado ofrecer hasta 50 millones de pesos (...) Hemos dado instrucciones a la Policía para que se desplieguen en todo el territorio para identificar y capturar lo más rápido posible a los responsables de este hecho atroz que nos ha generado consternación”, aseguró el funcionario.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, puntualizó que en las próximas horas se llevará a cabo una reunión con las directivas de la Universidad del Valle y su sindicato de trabajadores, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, para analizar la situación.

Sobre el crimen

Las dos mujeres en Cali fueron atacadas con arma de fuego cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta por el barrio Ingenio, sur de la ciudad.

El doble homicidio se registró en la calle 13b con carrera 86, cerca a la sede Meléndez de la Universidad del Valle.

Panorámica de la sede Meléndez de la Universidad del Valle. - Foto: Cortesía

Respecto a los homicidas, se cree que también se movilizaban en motocicleta. Los criminales habrían interceptado a las víctimas y, en pleno movimiento de los vehículos, abrieron fuego. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el pistolero actuó solo, es decir, se encargó de conducir y también dispararles a las mujeres.

Las víctimas, al igual que la motocicleta en la que se transportaban, quedaron tendidas en la vía. Las motivaciones del doble crimen están siendo investigadas por las autoridades.

Peritos del CTI de la Fiscalía General de la Nación arribaron a la escena de los asesinatos para adelantar la respectiva inspección y levantamiento de los cuerpos.

La Universidad del Valle no se ha pronunciado sobre los homicidios de sus empleadas, pero sí lo hizo Isabel Vera, representante del Consejo Superior de la institución. “Cada que hay una noticia de una muerte se me hace un hueco en el estómago. Este sistema nos falla todos los días y la gente no se despabila. Fueron dos mujeres de Univalle, dos trabajadoras, dos madres, dos amigas. Por dios”, reflexionó.