En el Valle del Cauca condonarán intereses y sanciones de deudas: conozca cómo aplicar al beneficio

Los ciudadanos que tengan deudas con el departamento del Valle del Cauca aún puede aplicar a beneficios de descuento para intereses y sanciones.

Así lo explicó el gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca, Ney Hernando Muñoz. Son cinco los casos en los que aplican las condonaciones.

Según Muñoz, pueden aplican las deudas de contribuyentes que murieron y no dejaron bienes que la respalden; las deudas que después de cinco años no han sido canceladas ni tampoco se tiene registro del deudor; los establecimientos públicos y agentes retenedores que estén en mora por deudas antes del 2020; los ciudadanos que se encuentren en cobro coactivo y el embargo no haya superado el 80% de la deuda al momento de la solicitud de condonación, y los contribuyentes que tengan vehículos que hayan sido hurtados, chatarrizados o se encuentren con traspaso abierto.

Hay condonaciones del 80 % y 100 % para los intereses y sanciones de las deudas.

“Les recuerdo a los contribuyentes que la ordenanza de remisión de deudas está vigente hasta el próximo 31 de octubre del 2023 para que quienes clasifiquen en alguno de los 5 casos específicos”, aseguró el funcionario.

El gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca, Ney Hernando Muñoz. - Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Los deudores interesados en aplicar a estos beneficios deben radicar una solicitud por escrito en la ventanilla única del primer piso del edificio de la Gobernación del Valle, en el centro de Cali.

Valle pide recursos

Ante las afectaciones en diez municipios por las lluvias registradas el fin de semana, durante el Puesto de Mando Unificado que se adelanta en Bogotá por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación del Valle del Cauca solicitó apoyo a la nación con ayudas humanitarias y atención para los daños en infraestructura vial que padece la región.

El secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle, Francisco Tenorio, participó en el PMU, donde además analizó el desarrollo de la actividad del volcán Nevado del Ruiz.

Diana Marcela Ángel, profesional de la secretaría de Gestión del Riesgo, señaló que “siguiendo instrucciones de la gobernadora Clara Luz Roldán hacemos presencia en San Pedro con un equipo técnico para brindar todo el apoyo necesario”. Así mismo, se adelantan gestiones para contar con maquinaria amarilla para apoyar los procesos de descolmatación en los ríos con el fin de que estas emergencias no se repitan.

Profesional de la secretaría de Gestión del Riesgo, Diana Marcela Ángel. - Foto: Cortesía Gobernación Valle del Cauca

El Gobierno departamental espera la consolidación de la información de los Comités Municipales de Gestión del Riesgo en las localidades afectadas, con el propósito de determinar el número de familias afectadas y así mismo las ayudas humanitarias para su atención.

Además de San Pedro los municipios que mayores afectaciones son Yotoco, Calima- El Darién, Ginebra, Guacarí, Buga, Tuluá y Cali. A la fecha, el Gobierno del Valle ha destinado más de $65 mil millones a la atención de emergencias y desastres y ha entregado más de 20.000 ayudas humanitarias.