Estos son los cortes de energía en Cali para este martes 11 de abril

Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) confirmaron que este martes 11 de abril se realizarán algunas reparaciones para mejorar el funcionamiento de las redes de energía de la capital del Valle del Cauca.

Así las cosas, el servicio de energía estará suspendido entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m., por “instalación de cable ecológico”, en el barrio Tequendama (calles 6a a 8a entre carreras 44 a 50), y de 7:00 a.m. a 10:00 a.m., por “tendido de red”, en el barrio La Sirena (diagonal 51 entre calles 15 oeste a 17 oeste).

La información fue compartida por Emcali en sus canales oficiales.

✅ Actividades de modernización de las redes de distribución de energía programadas para el martes 1️⃣1️⃣ de abril.#EmcaliMasCercaDeTi 🤝 pic.twitter.com/YyjJaBzHEt — EMCALI 🇨🇴 (@EMCALIoficial) April 10, 2023

Cabe recordar que Emcali tiene a disposición de sus usuarios líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas del día. Se puede llamar a la línea 177 o al teléfono 6025240177.

Dos barrios de Cali estarán sin energía este martes. - Foto: DANIEL JARAMILLO

“En la opción 1, obtendrá información acerca de su factura; en la 2, sobre servicios de telecomunicaciones; en la 3, podrá reportar fallas de telecomunicaciones; en cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado, en la 4; en la 5, servicios de energía; en la 6, novedades en el sistema de alumbrado público; en la 7, programación de citas para administradores de unidades residenciales, constructoras y grandes clientes”, indicó Emcali.

¿Nuevo escándalo en Emcali?

De otro lado, Empresas Municipales de Cali podría estar inmersa en un nuevo escándalo. El concejal de la ciudad Roberto Ortiz aseguró que un millonario contrato para cambiar las luminarias del alumbrado público de la capital del Valle del Cauca está generando tensión al interior la entidad.

De acuerdo con Ortiz, el contrato sería entregado a dedo. “Por denuncias de los mismos trabajadores de Emcali hicieron un comité en el que citaron a algunos proponentes. La sorpresa se dio porque uno de ellos hizo una propuesta más económica a lo que cobra al que le quieren dar el contrato (alrededor de 30.000 millones de pesos) y hasta con mejor calidad en los elementos, pero resulta que no la van a aceptar porque ya tienen a quién le van a dar el contrato con unas lámparas más costosas y obsoletas”, le dijo a el diario El País.

El concejal de Cali Roberto Ortiz. - Foto: Concejo de Cali - A.P.I.

Ortiz se atrevió a mencionar el nombre de la persona que se vería beneficiada con el millonario acuerdo y afirmó que supuestamente todo está arreglado para la compra de las luminarias, las cuales, dice, aguardan en una bodega por la firma del contrato.

“Los mismos trabajadores de Emcali nos han dicho que presuntamente a quien le quieren dar ese negocio es un señor que se llama Alberto Noches, y sería quien ya tiene listas todas las luminarias para ese negocio, incluso hay fotografías que nos han mandado donde se pueden ver estos elementos”, agregó el concejal.

El funcionario les solicitó a las autoridades indagar sobre este contrato para renovar las luminarias de la ciudad.

Hay que recordar que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fue puesto contra las cuerdas por un nuevo escándalo de contratación y un presunto saqueo a Emcali. La Contraloría General de la República ordenó el embargo de sus cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, y de siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento.