Estos son los puntos para adquirir el Soat en la ciudad de Cali

Motociclistas en Cali han manifestado que adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en la ciudad, se ha convertido en todo un calvario. Decenas de personas han denunciado problemas para obtenerlo de manera virtual y señalan que las filas para comprarlo en las oficinas físicas han sido larguísimas.

A las eternas esperas para adquirir el Soat se sumaron las estafas de las cuales varios motociclistas denunciaron haber sido víctimas. Transcendió que ante los inconvenientes para comprar el seguro, algunos ciudadanos cayeron en estafas que se realizaron vía WhatsApp en chats en los que supuestamente adquirían el documento.

“Mi Soat me salía más barato en esas plataformas por una oferta que había en internet, pero fui a la oficina para ver si era válido mi Soat y me dijeron que esto no era válido y se había tratado de un fraude cibernético”, señaló un motociclista.

Por lo anterior, la Secretaría de Movilidad recordó los puntos oficiales donde se puede adquirir el documento. “Tenemos una línea habilitada (3103475862) para que los ciudadanos puedan dar a conocer cualquier problemática con la adquisición del seguro obligatorio. Por ser un documento de ley, seguirá siendo requerido”, enfatizó el secretario de Movilidad, William Vallejo.

Previsora: calle 10 # 4-47 Edificio Corficolombia Piso 8 . Atención de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Axa Colpatria: calle 22 norte #6AN-24. Atención de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Mapfre Seguros: carrera 80 #6-71. Atención de 8:00 a. m. a 5:00 p.m.

Sura: avenida 2 norte #3N-20. Atención de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Seguros Mundial: calle 22 norte #6AN-24. Oficina 1003 Edificio Santa Mónica Central. Atención de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Seguros del Estado: calle 7N #1N-15. Atención de 8:00 a. m. a 5:15 p. m.

Solidaria: calle 21 norte #4N-30, en el barrio Versalles. Atención de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Solidaria: calle 9 #62A-35, en el barrio El Limonar. Atención de 8:00 a. m. a 5:00 p.m.

Solidaria: carrera 39 #6-100, local 1 - Edificio Torres de la Vega. Atención de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Equidad: calle 25 norte #6-42, en el barrio Santa Mónica Residencial. Atención de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

El secretario indicó que desde el Ministerio de Transporte no han recibido alguna determinación para no hacer el requerimiento de este documento. “No lo hemos recibido, o en el comunicado de prensa que fue dado a conocer por el Ministerio no hay ningún tipo de determinación en cuanto a suspensión en el requerimiento del Soat”, aseguró.

Reinstalaron cámaras de fotomultas en Cali

Fueron reinstaladas cuatro fotomultas en Cali, las cuales habían sido vandalizadas durante el paro nacional el año pasado. El trabajo fue realizado por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDSV), con la aprobación de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali.

Esto ha generado controversia entre los ciudadanos, puesto que estas fotomultas detectan si el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) está vigente, pues insisten en que sigue siendo una verdadera odisea conseguirlo, sin embargo, Movilidad dijo que este requisito aún es indispensable para movilizarse en carro o moto.

Las cámaras de fotodetección operan las 24 horas; y revelan si se excede el límite de velocidad permitido (50 km/h), si se cruza semáforos en rojo o amarillo, si incumple la medida de pico y placa o si la revisión técnico mecánica está vencida.

Las autoridades indicaron que las fotomultas fueron reinstaladas en los siguientes lugares: calle 70 con carrera 1A, avenida sexta norte con carrera 47, calle 25 con carrera 72 en la autopista Simón Bolívar; y calle 10 con carrera 44A y 45 en la autopista sur (en ambos sentidos de la vía).