Fotomultas en Cali: instalarán 40 nuevas cámaras en estos puntos de la ciudad

El ojo electrónico se multiplicará en la capital del Valle. A partir de la última semana de agosto y durante los primeros días de septiembre, comenzará la instalación de 40 nuevas cámaras de fotodetección en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar el control vial y vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en los carriles exclusivos del MIO.

La gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (Cdav), Diana Carolina Reina, confirmó que ya cuentan con todos los equipos y con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los puntos solicitados. “Tenemos las cámaras listas y la autorización de la Agencia para su ubicación. Ahora avanzamos con los permisos distritales, que incluyen estudios en espacio público y aprobación del Plan de Manejo de Tránsito por parte de la Secretaría de Movilidad”, señaló en entrevista con el periódico El País de Cali.

Según la funcionaria, el proceso ya tiene radicados los permisos para 15 de las nuevas cámaras y está en trámite la autorización para otras 15 fijas y 10 móviles. Si no hay retrasos, las labores de instalación empezarán antes de finalizar el mes.

Cámaras fijas y móviles: así funcionarán

De las 40 nuevas unidades, 30 serán permanentes y 10 móviles, estas últimas con la posibilidad de rotar cada seis meses entre los puntos previamente aprobados. “No significa que estén en vehículos circulando por la ciudad; la normatividad no lo permite. Se ubicarán en sitios específicos y cambiarán de ubicación solo dos veces al año”, explicó Reina.

La funcionaria aseguró que al menos nueve de las cámaras estarán orientadas a vigilar el respeto por los carriles exclusivos del sistema masivo, así como tramos de circulación mixta de vehículos y motocicletas.

Estos son los puntos vigilados

Las nuevas cámaras estarán en: Avenida 3 Norte con Calle 44 Norte, Calle 16 con Carrera 100, Calle 5 con Carrera 50, Carrera 1 con Calle 34, Carrera 23 con Calle 52, Calle 5 con Carrera 52, Calle 1 con Carrera 50, Calle 13 con Diagonal 23, Calle 13 con Carrera 70, Carrera 23 con Calle 44, Calle 36 con Carrera 39, Carrera 10 con Calle 22 y Calle 25 con Carrera 109.

Otros cruces incluidos son: Carrera 34 con Calle 5, Carrera 39 con Calle 10, Avenida 2 Norte con Calle 52 Norte, Carrera 15 con Calle 15, Calle 44 con Carrera 8, Calle 73 con Carrera 28D, Carrera 15 con Calle 34, Calle 26 con Carrera 10, Carrera 8 con Calle 34, Avenida 8 Norte con Calle 15 Norte, Calle 5 con Carrera 17 y Carrera 80 con Calle 16.

La lista la completan: Calle 36 con Carrera 146 (Pance), Carrera 23 con Calle 44, Transversal 29 con Carrera 23, Carrera 56 con Calle 10, Calle 48 con Carrera 80, Avenida 3 Norte con Calle 57 Norte, Calle 73 con Carrera 7R Bis, Calle 15 con Carrera 15, Carrera 8 con Calle 44, Carrera 1 con Calle 71, Carrera 1 con Calle 62 y Calle 54 con Carrera 42B.

Reinstalarán las destruidas en atentados