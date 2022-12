Hermano de Mauricio y Jhonier Leal habló desde prisión y dijo que recibió extraña llamada: “necesito hablar de algo que le mandó a decir que es confidencial”

Carlos Andrés García, hijo de Marleny Hernández y medio hermano de Mauricio Leal, asesinados el 21 de noviembre de 2021 por Jhonier Leal, también hermano e hijo de Marleny, habló desde prisión. García, detenido en Jamundí por presunto abuso sexual de una menor de edad, hechos por los cuales purga una condena de 15 años de edad, aseguró que recibió una extraña llamada de la defensa de su hermano Jhonier, quien primero negó su culpa, luego la aceptó y, posteriormente, volvió a señalar que es inocente.

Jhonier por los pasillos del búnker de la Fiscalía General de la Nación. El hermano y confeso asesino de Mauricio Leal y su mamá, fue cobijado con una medida de aseguramiento. - Foto: Pantallazo de video

“La abogada de él, Ana Julieth, me dijo: ‘yo necesito hablar con usted, ¿hay algún problema en que vaya a visitarlo o algo?’ Yo le dije que no había ningún problema. ‘Necesito hablar de algo que le mandó a decir que es confidencial, pero no puede tener usted sus dos abogadas’. Yo le dije: ‘qué pena, pero yo sin mis abogadas no me entrevisto con usted’. Me dijo: ‘no se olvide que es su hermano y le ha colaborado mucho’. Entonces le dije: ‘yo no me olvido de que él es mi hermano, pero no me puedo olvidar de que él fue quien le quitó la vida a mi mamá y a mi hermano’. Entonces me dijo: ‘entonces yo le digo a Jhonier que usted no quiso hablar conmigo’ Y me colgó. Si yo le hubiera dicho que sí, que venga sin mis abogadas, créalo que a mí me hubieran implicado en el proceso”, aseguró García, en diálogo con el programa Los Informantes, de Caracol Televisión.

De acuerdo con García, es muy extraño que Jhonier Leal, quien le manifestó a él que tenía deudas por 300 millones de pesos, ahora sí tenga cómo pagar por su defensa cuando se sabe que un caso de estas características implica mucho dinero de por medio para asumir la defensa. “Un abogado no va a cobrar 30 o 40 millones, porque eso es mentira. Todo lo de valor se sacó porque la caja fuerte, cuando fue la SAE (Sociedad de Activos Especiales) a empacar todo, estaba abierta”, aseguró.

Respecto a los cambios de posición de Jhonier, Carlos Andrés García aseguró que él se declaró inocente, luego culpable y de nuevo inocente para burlarse de la familia. Por esa razón ―dijo― para él su hermano Jhonier se murió. Según dijo, a él le asombró que, con todo y que se comunicó con Jhonier, él estaba demasiado tranquilo. “Me dijo, ‘sí, mi mamá y mi hermano están muertos’. Demasiado tranquilo, normal, y yo que me daba golpes contra las paredes y él con una frescura”, aseveró. “Mi hermano Jhonier no fue mal hermano conmigo, pero a él se la dañó la mente cuando se fue para Bogotá. De pronto le cogió rencor a mi mamá y a él, porque para ella todo era Mauricio”, agregó.

García aseguró que, una vez salga de prisión, espera visitarlos en la tumba. “Mi mamá fue una persona muy alegre, para mí fue la mejor mamá. Estoy con el delito de acto sexual con menor de 14 años. La persona con la que yo vivía, es como una venganza de ella, prefería verme a mí encerrado. La menor era la hija de ella, supuestamente que yo me aprovechaba y que yo hacía ciertas cosas. ¿Qué esperaron ellas? Que yo me decidiera y le dijera a la mamá ‘yo no voy a vivir más con usted porque ya no la quiero’ y ya, me condenaron a 15 años”. Este 16 de diciembre de 2022 se llevará a cabo la audiencia preparatoria del proceso contra Jhonier Leal por esta crimen familiar. La defensa del acusado, por su parte, no ha respondido a las declaraciones de García.