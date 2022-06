Impactante: incendio consumió una casa en el sur de Cali

El sur de Cali se ha visto afectado en las últimas 24 horas por incendios estructurales. El pasado viernes, 17 de junio, las emergencias se registraron en los barrios El Caney, San Fernando, El Rodeo y Ciudad Córdoba. En la mañana de este sábado, 18 de junio, vecinos de los sectores Nápoles y Villa San Marcos vivieron momentos de tensión por dos grandes conflagraciones.

El Cuerpo de Bomberos de Cali informó que afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, pero que esta situación se ha tornado preocupante; al parecer, estos eventos se han generado por descuidos en los hogares y negocios.

Aproximadamente a la 1:22 p. m., los Bomberos se dirigieron a la carrera 83C # 46-24, barrio El Caney. Al sitio arribaron dos ambulancias con cuatro paramédicos, tres máquinas extintoras con doce unidades y una máquina de alturas con dos unidades. La emergencia fue controlada y no se reportó mayor incidente.

Más tarde, a las 2:43 p. m. en la calle 6 con carrera 37 Bis, se registró un voraz incendio en el segundo piso de una vivienda. Según detallaron los bomberos: “Al llegar al sitio, se trata de un incendio en estructura de dos niveles. Se inicia control de la situación, con aproximadamente 18 rescatistas apoyando el incidente”, informaron los bomberos de la ciudad.

Diez minutos más tarde, la Central se dirigió a la calle 34 # 23-30, barrio El Rodeo. Finalmente, a las 10:07 p. m. llegaron a controlar el incendio estructural reportado en la carrera 47B # 48-09, barrio Ciudad Córdoba. “Reportaron emanación de humo en local comercial sin razón social; al arribo de nuestras unidades, realizaron entrada forzada e informaron sobre alimentos en cocción. Se controló la situación y se dieron recomendaciones al propietario”, informó el Cuerpo de Bomberos.

En la mañana de este sábado, los bomberos acudieron a la carrera 77 # 3D-10, barrio Nápoles, donde vecinos del sector registraron la situación por medio de videos que fueron publicados en las redes sociales y en los que se puede ver el fuego salir de la ventana del segundo piso de dicha casa.

“Se trató de un incendio en vivienda de tres niveles donde se afectó una habitación del segundo piso en un 100 %”, indicaron los rescatistas.

Después, se trasladaron sobre las 10:13 a. m. a la carrera 26 # 90C-17, barrio Villa San Marcos, donde registraron una conflagración de una habitación, la cual se vio afectada en un 10 %. “A nuestra llegada, la situación ya se había controlado”, informaron.

Cabe destacar que los incendios son materia de investigación por parte de las autoridades; en ninguno hubo afectación de vidas.

“Es importante que nos ayuden a evitar más incendios estructurales, entre otras emergencias, pero en particular estos. Por eso queremos impulsar la campaña No me grabes, ayúdame. Marca ya el 119, línea de emergencia Bomberos Cali, estrategia para que los ciudadanos primero verifiquen cómo pueden colaborar en una situación como esas, antes de empezar a filmar”, dijo el cabo Marco Antonio Gómez Montaño, coordinador del Centro de Operaciones y Telemática del Cuerpo de Bomberos de Cali, quien además aprovechó estas emergencias para enviar recomendaciones a los ciudadanos:

No dejar velas encendidas, sobre todo en altares que olvidan apagar.

Revisar las instalaciones eléctricas; tener una adecuada regleta para el uso en los hogares.

No hacer empalmes si no conocen las técnicas. Busquen personas que puedan realizar los trabajos eléctricos.