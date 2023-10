Impresionante: así se incendió un taxi en el sur de Cali; el vehículo explotó

Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada. Asimismo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, confirmó el hecho en su cuenta de X, ahora Twitter, y precisó que no se trató de ninguna explosión generada, sino que fue un accidente.

“Importante reportar que en el siniestro ocurrido en la mañana de hoy, en donde un vehículo tipo taxi a gas se incendia y su pipa estalla, no se ha encontrado ni reportado carga explosiva alguna. Todo indica un desperfecto técnico que provoca el incendio y la explosión ”, aseguró.

En redes sociales, al igual que el alcalde, algunos vecinos del sector reportaron el hecho. “En el barrio Capri se escuchó super fuerte, que susto. Tembló la casa y todo”; “fue al lado de mi apartamento. Pensamos que había sido un carro bomba”; “las cosas materiales se vuelven a conseguir, menos mal nadie salió herido”; “que peligro, muchas veces ocurren estos accidente por no hacer los mantenimientos preventivos”, han sido algunos de los comentarios.

Otro accidente

“Aún no se sabe a qué colegios se dirigían. En el sitio no había energía (semáforo sin funcionar) los vehículos hicieron el cambio de luces avanzando, uno de ellos no frenó, golpeó al otro por la parte de adelante y el otro resultó golpeado donde estaban algunos niños”, dijo.