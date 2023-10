Revelan impactante video de accidente en Cali donde una mujer murió: motociclista se pasó el semáforo en rojo

#𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈Ó𝐍 . 🚨 EL NO RESPETAR EL SEMÁFORO ROJO LE COBRO LA VIDA. En Video quedó registrado el momento exacto en qué se presento el accidente de tránsito donde lamentablemente una persona pierde la vida, los hechos se presentaron en el Valle del Lili sobre la Via que sale… pic.twitter.com/vEnEDZ5KHo

“Mucha imprudencia en Cali”; “misericordia Padre Dios. Su familia se quedó esperando que llegara”; “Dios, que fuerte. Mucha fuerza a su familia”; “que pesar, Dios la tenga en su gloria”; “una lástima. Hasta que motociclistas, mensajeros y conductores de plataformas no dejen de manejar como vienen desde el paro como si no hubiera un mañana, desafortunadamente esto seguirá pasando”.

Accidente dejó cinco niños heridos

“Aún no se sabe a qué colegios se dirigían. En el sitio no había energía (semáforo sin funcionar) los vehículos hicieron el cambio de luces avanzando, uno de ellos no frenó, golpeó al otro por la parte de adelante y el otro resultó golpeado donde estaban algunos niños”, dijo.