Impresionante: una boa constrictor apareció en lujoso sector del sur de Cali

Este martes -28 de febrero - cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali atendió el llamado de la comunidad en el kilómetro 6 vía a La Buitrera, zona rural de la capital del Valle, donde fueron sorprendidos con el hallazgo de una boa constrictor.

El animal habría sido domesticado. - Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali

El animal estaba en la rejilla de una recamara, y fue rescatado por los bomberos, quienes inmediatamente trasladaron la serpiente de gran tamaño al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma).

La boa estaba en una rejilla. - Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali

“Se hace recuperación de esta culebra que se encontraba en una rejilla en la parte alta de La Buitrera. El Dagma se encargará del procedimiento y posterior liberación cuando sea posible, ya que al parecer esta boa ha sido domesticada”, dijo uno de los bomberos en el lugar del hallazgo.

La boa fue trasladada el Dagma en Cali. - Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali

Cabe destacar que a la fecha, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali ha atendido 844 casos relacionados con animales de diferentes especies. 632 corresponden a casos de abejas en 2 meses, que equivalen a 316 por mes y 212 rescates de animalitos.

Un hecho similar se presentó hace dos semanas en el sector de Pance, al sur de Cali, donde varios ciudadanos presenciaron el momento en que una serpiente cruzaba por una vía de esta zona de la ciudad.

El animal fue grabado cuando cruzaba la calle. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

A la vista de todos, el animal se deslizó por la carretera, mientras ciclistas y conductores se bajaron de sus medios de transporte para grabar al reptil, que pasó sin mayor inconveniente.

Ciudadanos grabando a la serpiente mientras cruzaba la calle. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

La grabación no fue ajena a los internautas, quienes aplaudieron a los ciudadanos que respetaron la vida del animal.

“Gracias por respetar a los seres vivos”; “preciosísima, a Dios gracias le permitieron seguir su camino”; “que bonito ver como nos concientizamos de cuidar a todo ser viviente”; “menos mal pararon el tráfico para que ella pueda pasar y no le hagan nada”; “que bien que le hayan respetado la vida al animalito”; “¡hermosa! Es una boa, una serpiente que no es venenosa y que no representa peligro para nosotros. Gracias a los ciclistas y a los conductores que pararon para dejarla pasar”; “de aplaudir que la respetaron. Dios permita cada vez seamos más conscientes y cuidemos los animales y naturaleza”.

Jirafa murió tras fracturarse el cuello

Consternación ha generado en visitantes recurrentes y trabajadores de un zoológico en el norte del Estado de Nueva York, la noticia de la muerte de uno de sus miembros más queridos; una jirafa masái de 6 años conocida como Parker.

Según medios locales en Estados Unidos, los responsables del zoológico encontraron a Parker inconsciente el pasado 12 de febrero, tras haber sufrido un daño a la altura de su cuello que los expertos terminaron por determinar como ‘una fractura’.

El lamentable hecho ocurrió debido a que, en medio de sus actividades diarias, y al parecer debido a la curiosidad animal propia, el artiodáctilo terminara con su cabeza atascada en medio de la estructura de la puerta de su jaula, y en un intento por zafarse, terminó haciéndose infringiendo tal daño sobre su cuerpo.

El zoológico en el que tuvo lugar el desafortunado hecho, es conocido como Seneca Park en la localidad de Rochester, y aunque en el momento del hallazgo el animal aún se encontraba con vida, el accionar del personal veterinario no fue suficiente para lograr mitigar el daño sufrido por el majestuoso animal, el cual terminó falleciendo.

Frente al particular, en declaraciones recogidas por el New York Post, responsables del zoológico advirtieron que “la posibilidad de que sucediera este tipo de evento fue imprevista y sin precedentes”, refiriéndose al hecho de que la jirafa se fracturara el cuello tras quedar atrapada en la estructura de la puerta.

Parker, la jirafa que murió tras fracturarse el cuello en Estados Unidos. - Foto: Facbook/ @senecaparkzoo

Si bien el hecho suscitó la apertura de una investigación, en medio de esta se pudo determinar que la puerta protagonista del impasse mortal de la jirafa había sido instalada en 2018, y que además es un modelo de seguridad que se considera ‘standard’ en varios de los zoológicos de la zona, y que incluso es similar a la empleada en los más prestigiosos recintos de ese tipo, los cuales en ningún momento han reportado riesgos o hechos similares que pudieran poner en alerta a las autoridades y a otros refugios animales.