Restaurante de comida china fue cerrado en Cartago, Valle; los animales eran sacrificados dentro del establecimiento

Lo que parecía un mito sobre los restaurantes chinos se convirtió en una realidad en Cartago (Valle del Cauca), donde las autoridades atendieron el llamado de la comunidad por las malas condiciones de salubridad que al parecer, mantenían en un establecimiento comercial del municipio.

Según el reporte de la Policía Valle, en el restaurante de comida asiática hallaron que varias especies de animales eran sacrificadas dentro del establecimiento, por lo que fue cerrado de manera preventiva.

En el restaurante encontraron trampas para ratones. - Foto: Cortesía Policía Nacional

En el sitio encontraron vivos chivos, conejos y gallinas dentro de costales, incumpliendo las medidas de salubridad. Además, había trampas para ratones por todo el restaurante y bolsas que eran usadas para reempacar carne.

Los hallazgos fueron evidenciados por funcionarios de la Secretaría de Salud de Cartago y uniformados de la Policía, quienes se encargaron de la respectiva inspección en la que además encontraron un chivo dentro una canasta y agonizando.

En la cocina del restaurante encontraron un chivo en malas condiciones. - Foto: Cortesía Policía Nacional

“Eso es un chivo, no vaya a decir que es un perro. Acabamos de traer esos animales de la galería, los animales no son para la comida china, son para consumo de nosotros. No hemos matado al chivo, aún está vivo”, dijo la dueña del restaurante al momento de la inspección.

Entretanto, los defensores de animales y activistas en el departamento, rechazaron el cierre preventivo del lugar, ya que durante la inspección se evidenció maltrato animal. Indicaron que restaurante debería enfrentar acciones de tipo penal y tener un cierre definitivo, más no preventivo.

Los cargos que deberán pagar dos hombres por maltratar perros

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre que habría atropellado intencionalmente a un perro en Tolima; asimismo, se obtuvo condena contra una persona que agredió a un perro con una pulidora en Antioquia.

Así las cosas, fiscales del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) realizaron una imputación a Héctor Irlem Linares Rodríguez y condenaron a Jesús Miguel Gutiérrez Bertel por hechos distintos de graves agresiones contra perros.

Uno de estos perritos fue atropellado y falleció. El otro fue atacado con una pulidora. - Foto: Fiscalía General de la Nación - Montaje SEMANA

El primero caso se presentó el 11 de mayo de 2022, en el parque principal de Falan (Tolima), donde Héctor Linares, habría atropellado a ‘Zeus’.

De acuerdo con la investigación, esta persona le pitó al animal porque estaba sobre la vía, pero al notar que ‘Zeus’ no se movió del camino, al parecer, aceleró su vehículo y lo arrolló.

El canino fue trasladado a un centro médico veterinario, pero lamentablemente días después murió debido a una grave peritonitis (inflamación de uno de los tejidos presentes en el sistema digestivo).

En ese sentido, la Fiscalía le imputó cargos a Linares Rodríguez por el delito de maltrato animal agravado.

De otro lado, la Fiscalía logró que Jesús Gutiérrez fuera declarado responsable de la agresión a un perro llamado ‘Canelo’, hecho ocurrido en Bello, Antioquia, el pasado 16 de mayo.

Las pruebas aportadas en el proceso demostraron que este hombre atacó en el cuello al canino con una pulidora, donde ‘Canelo’ fue intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades y por fortuna sobrevivió.

Por el grave ataque del que fue víctima ‘Canelo’, la Fiscalía logró sentencia condenatoria contra el agresor. - Foto: Fiscalía General de la Nación

Ante este caso, uno de los veterinarios que lo atendió decidió adoptarlo y brindarle una mejor calidad de vida tras sufrir este atroz hecho.

Por su parte, Gutiérrez Bertel, fue condenado por el delito de maltrato animal a nueve meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Envenenamiento de perros en Bucaramanga

Un atroz hecho vivieron los habitantes del barrio El Porvenir, en la ciudad de Bucaramanga (Santander), quienes se despertaron con una lamentable escena al ver el parque de dicho sector convertido en cementerio de perros.

De acuerdo con Jenny Suárez, Abogada defensora de los derechos de los animales en Santander y líder activista del Comando Activista de Derecho Animal y Ambiental, denunció en SEMANA que 12 perros y una gata fueron envenenados.

Este es el parque donde sucedieron los hechos. - Foto: Suministrada a SEMANA - Jenny Suárez

“La misma comunidad nos comunica sobre este hecho y nos menciona que ya han sido recurrentes, es decir, en tres días ya van 12 animales envenenados, incluso ayer (19 de febrero) cayeron varios también. Los vecinos han hecho un barrido en el lugar y han encontrado residuos con veneno”, señaló la vocera.

Ante esta situación, los residentes de este barrio guardaron el material probatorio, donde la Abogada animalista, dio a conocer en este medio que el lunes 20 de febrero, hicieron la denuncia legal en la Fiscalía General de la Nación.

“Haremos la denuncia formal para que inicien la investigación correspondiente y que las autoridades se apersonen del tema para identificar a los responsables de este lamentable hecho”, indicó Suárez.