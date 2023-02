Aterrador: perrita fue lanzada a un carro de la basura en Medellín

Este lunes murió una mascota que fue rescatada cuando un carro recolector de la basura estaba a punto de devorarla en una esquina de Medellín, luego de que una persona la camuflara en bolsa negra y la arrojara sin piedad a la calle, según los denunciantes.

El caso se reportó en el barrio de Aranjuez cuando los operarios de la empresa que se encarga de manipular los residuos de la ciudad estaban recogiendo los desechos. Uno de ellos agarró un paquete y, cuando lo arrojó a la máquina, escuchó un ladrido.

La Bulldog Francés estaba dando señales de vida, a pesar de su estado crítico de salud. Una mujer que estaba trabajando en la zona tomó la decisión de rescatarla y pedirle apoyo a una fundación ambientalista para llevarla a un centro de veterinaria.

En imágenes que se multiplicaron en las redes sociales se alcanzó a observar el maltrato al que estaba expuesta y los esfuerzos que estaba haciendo para inhalar en medio de las lesiones. Los testigos del hecho sospecharon que no recibía adecuada alimentación.

Perrita víctima de maltrato animal en Medellín. - Foto: Cortesía: API.

El animal llegó a los brazos del grupo de Canes Guerreros, cuyos integrantes rescatan a perros desde hace varios años en todos los rincones del Valle de Aburrá. Una vez se conoció el caso, trasladaron a la mascota hacia un centro especializado para curarla.

Las esperanzas para que sobreviviera eran pocas. Una de las voceras de la organización, Alexa Ramírez, contó que lo que se podía hacer era poco a razón de que la enfermedad le cogió ventaja: tenía una diarrea que no paraba y anemia, causantes de su muerte.

“La verdad, yo no le veía ganas de vivir en sus ojos. La mirada la tenía muy apagada y no hacía nada. Creemos que tenía más de tres años, pero todos los pasó con dolor. La perrita no tenía buena vida. Necesitamos que se haga justicia”, relató la mujer que la rescató.

Sugirió que con el registro de las cámaras de seguridad y el testimonio de testigos se identifique a la persona que protagonizó este hecho y sea presentado ante las autoridades judiciales para que responda por el maltrato animal, a su juicio, común en la ciudad.

Perrita víctima de maltrato animal en Medellín. - Foto: Cortesía: API.

Alexa Ramírez ha documentado estremecedores casos de violencias contra los perros por medio de sus redes sociales. Una historia es más dolorosa que la anterior. Al parecer, en los barrios de la periferia de Medellín la están pasando mal los animales.

Se conoció que el área ambiental de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá está analizando la situación. Mientras los ciudadanos se unen al clamor para esclarecer la muerte de la mascota, cuya historia tiene en conmoción a los antioqueños.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación reveló información de lo que sería un nuevo caso de maltrato animal en el departamento de Antioquia: un falso médico veterinario habría torturado con varias inyecciones a un perro para cumplir con una eutanasia humanitaria.

El proceso de investigación se remonta al 13 de abril de 2022, cuando los propietarios de Tommy se acercaron a un establecimiento comercial del municipio de Sabaneta con el propósito de encontrarle solución al delicado estado de salud en el que se encontraba.

Tommy, perro que supuestamente murió tras recibir una eutanasia irregular. - Foto: Cortesía: Fiscalía.

De acuerdo con la denuncia que llegó a las manos de los fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, el señor Juan Esteban García los atendió y, supuestamente, les ofreció un tratamiento sin contar con los conocimientos para hacerlo.

Así quedó registrado en la queja que tiene en conmoción a los habitantes de esta región del país: “Tommy presentaba fuertes dolores y lo llevaron al lugar para que recibiera tratamiento”. Cuando el falso médico lo revisó, arrancó una pesadilla para la familia.