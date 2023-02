Estremecedor: a un perro le arrancaron la piel y otro recibió machetazos en Antioquia

Dos perros son las más recientes víctimas de maltrato animal en el departamento de Antioquia. Al parecer, un grupo de personas los atacó violentamente con objetos cortopunzantes. Uno de ellos murió, mientras que el otro batalla para sobrevivir.

La emergencia se presentó en las últimas horas en la zona rural del municipio de Barbosa, ubicado en el norte del Valle de Aburrá. La información suministrada por las autoridades indica que a una de las mascotas la despellejaron: le arrancaron por completo su piel.

El otro está siendo atendido en un centro de veterinaria, pero las probabilidades de vivir con pocas por el compromiso de las heridas que le provocaron. Varios ciudadanos están asumiendo los gastos y, a la par, las autoridades están investigando la dolorosa escena.

Al parecer, los caninos estaban bajo el cuidado de una persona que se encarga de rescatarlos de la calle. De acuerdo con medios locales, ella tendría otros 83 en la vereda. Un grupo de personas ha sumado esfuerzos para apoyarla en la valerosa misión.

Las mascotas estaban bajo el cuidado de una persona que los protege del abandono de la calle. - Foto: Getty Images / primeimages

Inicialmente, la denuncia tomó fuerza en las redes sociales. Luego de hacerse visible, la administración local tomó la decisión de enviar una comisión para verificar los hechos y la alerta se extendió al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de Fiscalía.

Las unidades de esta entidad están tratando de recopilar el material probatorio en el sector donde ocurrieron los hechos para dar con el paradero de los responsables y judicializarlos por el delito. En internet se clama por justicia por la crueldad del hecho.

Mientras que el pasado lunes murió una mascota que fue rescatada cuando un carro recolector de la basura estaba a punto de devorarla en una esquina de Medellín, luego de que una persona la camuflara en bolsa negra y la arrojara sin piedad a la calle, según los denunciantes.

El caso se reportó en el barrio de Aranjuez cuando los operarios de la empresa que se encarga de manipular los residuos de la ciudad estaban recogiendo los desechos. Uno de ellos agarró un paquete y, cuando lo arrojó a la máquina, escuchó un ladrido.

Perrita que murió en Medellín, luego de ser lanzada a un carro de basura. - Foto: Cortesía: API.

La Bulldog Francés estaba dando señales de vida, a pesar de su estado crítico de salud. Una mujer que estaba trabajando en la zona tomó la decisión de rescatarla y pedirle apoyo a una fundación ambientalista para llevarla a un centro de veterinaria.

En imágenes que se multiplicaron en las redes sociales se alcanzó a observar el maltrato al que estaba expuesta y los esfuerzos que estaba haciendo para inhalar en medio de las lesiones. Los testigos del hecho sospecharon que no recibía adecuada alimentación.

El animal llegó a los brazos del grupo de Canes Guerreros, cuyos integrantes rescatan a perros desde hace varios años en todos los rincones del Valle de Aburrá. Una vez se conoció el caso, trasladaron a la mascota hacia un centro especializado para curarla.

Las esperanzas para que sobreviviera eran pocas. Una de las voceras de la organización, Alexa Ramírez, contó que lo que se podía hacer era poco a razón de que la enfermedad le cogió ventaja: tenía una diarrea que no paraba y anemia, causantes de su muerte.

Perrita víctima de maltrato animal en Medellín. - Foto: Cortesía: API.

“La verdad, yo no le veía ganas de vivir en sus ojos. La mirada la tenía muy apagada y no hacía nada. Creemos que tenía más de tres años, pero todos los pasó con dolor. La perrita no tenía buena vida. Necesitamos que se haga justicia”, relató la mujer que la rescató.

Sugirió que con el registro de las cámaras de seguridad y el testimonio de testigos se identifique a la persona que protagonizó este hecho y sea presentado ante las autoridades judiciales para que responda por el maltrato animal, a su juicio, común en la ciudad.