En la tarde de este martes, 3 de marzo, continúan los bloqueos en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, a la altura del sector de Piendalindna, jurisdicción del municipio de Piendamó, por parte de las comunidades indígenas del pueblo misak.

Estos ciudadanos denuncian una grave violación a su territorio por parte de otros indígenas que, según ellos, pertenecen al Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca).

Indígenas misak bloquean la vía Panamericana entre Popayán y Cali: denuncian al CRIC por invadir su resguardo

Ante estos bloqueos, que ya completan más de 24 horas, las comunidades exigen la presencia del Ministerio del Interior y de la Agencia Nacional de Tierras para llegar a un acuerdo.

La disputa de los misak con el Cric es por 9.530 hectáreas de páramos y lagunas que, aseguran, les pertenecen y los cuales, denuncian, habrían sido otorgados por la Agencia Nacional de Tierras a otros indígenas.

Protesta del pueblo misak en la vía Panamericana. Foto: Redes sociales.

“Frente a la violación del territorio ancestral del resguardo indígena de Guambia, responsabilizamos a la Guardia indígena del Cric y al cabildo de Pitayó, Agencia Nacional de Tierras, Alcaldía Municipal de Silvia y otras entidades”, dijeron en un comunicado.

En redes sociales se evidencia la gran congestión vehicular en la zona, donde cientos de indígenas se encuentran en la mitad de la calle, impidiendo el paso en su totalidad.

“Vulneran nuestra Autonomía Territorial, memoria histórica y Derecho Mayor, a través de la instalación de banderas y mojones (troncos de madera), lectura de resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), siembra de árboles (plántulas) en tierras laborables y pastoriles, destrucción de cercos (alambrados y pastorea), marcación de árboles, retiro y desplazamiento de semovientes; así como amenazas directas a nuestros comuneros para que desalojen los predios bajo la advertencia de ser retirados por la fuerza”, escribieron.

Según los misak, “estas acciones sistemáticas generan desarmonía territorial y social, y el desplazamiento forzado de nuestros comuneros misak de su territorio ancestral y propio, generando conflicto territorial”, por lo que han buscado salidas pacíficas al conflicto, sin encontrar respuesta.