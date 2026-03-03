Cauca

Indígenas misak mantienen bloqueos en la vía Panamericana entre Popayán y Cali; exigen presencia del Gobierno

En el sector de Piendamó hay gran congestión vehicular.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

3 de marzo de 2026, 4:13 p. m.
Protesta del pueblo misak en la vía Panamericana.
Protesta del pueblo misak en la vía Panamericana. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Somos Pueblo Misak-Territorio Wampia

En la tarde de este martes, 3 de marzo, continúan los bloqueos en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, a la altura del sector de Piendalindna, jurisdicción del municipio de Piendamó, por parte de las comunidades indígenas del pueblo misak.

Estos ciudadanos denuncian una grave violación a su territorio por parte de otros indígenas que, según ellos, pertenecen al Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca).

Ante estos bloqueos, que ya completan más de 24 horas, las comunidades exigen la presencia del Ministerio del Interior y de la Agencia Nacional de Tierras para llegar a un acuerdo.

La disputa de los misak con el Cric es por 9.530 hectáreas de páramos y lagunas que, aseguran, les pertenecen y los cuales, denuncian, habrían sido otorgados por la Agencia Nacional de Tierras a otros indígenas.

Protesta del pueblo misak en la vía Panamericana. Foto: Redes sociales.

