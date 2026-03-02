Indígenas misak bloquean la vía Panamericana entre Popayán y Cali: denuncian al CRIC por invadir su resguardo

La vía Panamericana, entre Popayán y Cali, fue bloqueada esta tarde por indígenas del pueblo misak, quienes denuncian una grave violación a su territorio por parte de otros indígenas, que según ellos pertenecen al CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca).

“Frente a la violación del territorio ancestral del resguardo indígena de Guambia, responsabilizamos a la Guardia indígena del CRIC y al cabildo de Pitayó, Agencia Nacional de Tierras, alcaldía municipal de Silvia y otras entidades”, dijeron en redes sociales.

La disputa de los misak con el CRIC es por 9.530 hectáreas de páramos y lagunas que aseguran les pertenecen y los cuales, denuncian, habrían sido otorgados por la Agencia Nacional de Tierras a otros indígenas.

Por ahora, mientras el Gobierno guarda silencio y la Corte apenas empieza a corregir los excesos, el Cric mantiene su poder intacto. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por medio de un comunicado divulgado el domingo 1 de marzo, los misak denunciaron siete ingresos “arbitrarios” a su resguardo Guambia por parte de miembros de la comunidad Páez para instalar banderas y mojones (troncos de madera), sembrar árboles en sus tierras, marcar árboles, mover reses y, más grave aún, amenazar a sus líderes para que abandonen los predios.

“Vulneran nuestra Autonomía Territorial, memoria histórica y Derecho Mayor, a través de la instalación de banderas y mojones (troncos de madera), lectura de resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), siembra de árboles (plántulas) en tierras laborables y pastoriles, destrucción de cercos (alambrados y pastorea), marcación de árboles, retiro y desplazamiento de semovientes; así como amenazas directas a nuestros comuneros para que desalojen los predios bajo la advertencia de ser retirados por la fuerza”, escribieron.

Según los misak, “estas acciones sistemáticas generan desarmonía territorial y social, y el desplazamiento forzado de nuestros comuneros MISAK de su territorio ancestral y propio, generando conflicto territorial”, por lo que han buscado salidas pacíficas al conflicto, sin encontrar respuesta.

De hecho, afirman haber denunciado estos hechos ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y haber reclamado soluciones a la Agencia Nacional de Tierras, sin encontrar de parte de esta última una respuesta.

Los misak piden que la ANT anule las resoluciones en las que se le habrían otorgado las tierras a otras comunidades, como son Pitayo, Mosoco y Yaquiva.

“Violar nuestra jurisdicción misak es violar los derechos indígenas conquistados en el 91″, dice una pancarta exhibida en la Panamericana, en relación a la Constitución del 1991. Habrá que esperar para conocer cómo se resuelve este enfrentamiento. SEMANA intentó obtener una respuesta de Felipe Harman, director de la ANT, pero esto al momento de cerrar esta nota no fue posible.