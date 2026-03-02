¿'Cortocircuito’ en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan desarme

Una nueva polémica se planteó en el Gobierno Petro por cuenta del sector Defensa. SEMANA reveló el documento mediante el cual Indumil implementó una nueva política de venta de armas de fuego.

En este documento, el presidente de Indumil reconoce que bajar el precio de las armas al público “será más razonable y acorde con las condiciones del mercado”. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Entre las decisiones que adoptó la industria militar nacional estuvo la de bajar el precio de las armas de fuego. Las rebajas llegan, en algunos casos, a casi el 50 % de su costo actual.

Dentro de los argumentos que expuso Indumil para reducir el precio de las armas de fuego, se evidenció “la creciente necesidad de defensa personal”.

En este documento, el presidente de Indumil, el coronel (r) Juan Carlos Mazo, asegura que debe haber un acceso equitativo para los ciudadanos en los medios de protección regulados. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Indumil señala, además, que lo que se busca es promover el tiro deportivo “y el acceso equitativo de los ciudadanos a medios de protección y regulados mediante la implementación de un esquema comercial más eficiente, transparente y sostenible”.

Luego del informe revelado en exclusiva por SEMANA, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que están a la espera de la firma de un decreto del presidente para desarmar a los ciudadanos.

“Paralelo a ello, tenemos ya para firma presidencial, que esperamos que salga esta semana, un decreto de desarme, y es un programa que buscamos a través del Ministerio de Defensa, que se desarme la comunidad, más bien”.

En la foto, el coronel retirado Juan Carlos Mazo, presidente de Indumil. Foto: SEMANA

Agregó que, “por ello, hay incentivos como el anonimato en la entrega, la ausencia de responsabilidad y también habrá incentivos económicos. Así que con esto buscamos optimizar el proceso, que las armas no las tengan los criminales y que también estén, de alguna manera, menos armas en las calles en posesión de quienes no las deberían tener”.

Los nuevos precios fijados por Indumil para las armas que comercializa son los siguientes: la pistola Córdova compacta, cuyo valor actual es de 7.022.509 pesos, bajará a 5.525.520, es decir, una reducción de 1.496.989 pesos. La pistola Córdova estándar tiene un valor de 8.063.748 pesos y bajará a 5.471.400, lo que representa 2.592.348 pesos menos. Ambas son de fabricación nacional.

Las armas hechas en otros países tendrán un mayor descuento. La pistola Smith & Wesson, que cuesta 8.912.244 pesos, pasará a 5.402.760, es decir, 3.509.484 pesos menos. La pistola Glock 19 pasará de 12.640.980 pesos a 6.535.320, lo que significa una reducción de 6.105.660 pesos. Otra arma, como la pistola CZ P-07, está a la venta en Indumil por 8.474.400 pesos y tendrá un descuento cercano a los 3 millones de pesos.