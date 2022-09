‘La guerra del centavo’ sería el origen de los constantes accidentes de ambulancias en Cali

A pesar de los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Salud de Cali a través de diferentes estrategias para minimizar los accidentes que involucran ambulancias en la capital del Valle; en su mayoría, provocados por la imprudencia de los conductores de estos vehículos, los cambios no se ven. Al contrario, en el último mes se han registrado varios siniestros viales con estos automotores.

Los más recientes ocurrieron en menos de 24 horas uno del otro; en la noche del pasado martes 30 de agosto y al día siguiente en horas de la mañana. El primero se reportó en la avenida Simón Bolívar, a la altura del puente de los Mil Días, en Cali. En este accidente también se vio afectado un vehículo tipo taxi y hubo varios lesionados que tuvieron que ser trasladados a diferentes hospitales.

Las autoridades sanitarias confirmaron que ambos vehículos se movilizaban por el carril del sistema de transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO).

El segundo siniestro vial ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con calle 7E Bis, al oriente de la capital del Valle. En este accidente se vio involucrada una ambulancia que terminó volcada, al parecer, por ir con exceso de velocidad.

Asimismo, se conoció que los ocupantes del vehículo no tuvieron lesiones de gravedad, sin embargo, fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Cali.

Estos hechos no han sido indiferentes para las autoridades; en diálogo con SEMANA, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo, dijo que lamenta mucho que a pesar de las reuniones que han tenido con las empresas de ambulancia, estas sigan infringiendo la norma.

“Dentro de las estrategias que hemos desarrollado desde hace más de tres meses que venimos teniendo un impacto interesante en la ciudad con este tema, implementamos algo que se llama Grupo de Respuesta Inmediata y un canal de comunicación para la comunidad; entonces hay diferentes fuentes como WhatsApp y redes comunitarias que nos informan cuando ocurren este tipo de eventos”, comentó.

La titular de esta dependencia también se refirió a los recientes accidentes. “Al de la noche alcanzamos a llegar, gracias a eso se logró evitar que conciliaran y de alguna manera evadieran la sanción correspondiente. Al de la mañana no alcanzamos a llegar porque de acuerdo con las redes comunitarias, los vehículos no se demoraron en arrancar; pero fuimos a visitar las dos empresas de ambulancias involucradas. Desde Salud cumplían con todo lo reglamentado, igual como no se encontró en el hecho, no se pudo desarrollar ninguna acción, sin embargo, lo que se logró con ellos es que van a hacer una acción disciplinaria interna con los conductores”, señaló Torres, quien aseveró que desde Salud estarán al tanto de estas sanciones.

La secretaria destacó que han desarrollado varias estrategias para que las ambulancias cumplan con los requisitos “más allá de la norma, porque a veces la normatividad y las obligaciones se quedan cortas, pero nosotros hemos tratado de complementarlas, colaborar y apoyar para que tengamos un nivel diferente en la prestación de este servicio”, dijo.

Asimismo, indicó que diseñaron un plan que consiste en realizar, junto a la Secretaría de Movilidad, operativos en las calles, verificando que estos vehículos cuenten con los documentos exigidos por la ley; también han referenciado las ambulancias que operan en la ciudad.

“En todos los puntos hemos avanzado. Nos dedicamos primero a capacitación y formación del talento humano, mejorar las competencias no solamente desde el curso de trauma, sino también han recibido capacitaciones en calidad de la atención y todo lo que tiene que ver con el trato; igualmente con normas de tránsito”, sostuvo.

Toda esta estrategia, según la funcionaria, es para que los empresarios tengan un nivel de responsabilidad social; en esa formación han capacitado a más de 300 personas, sin embargo, todavía no se ve una respuesta positiva. “Como diríamos nosotros, devolver el compromiso. Solo en el mes de agosto, visitamos 77 empresas; realizamos 50 operativos; contactamos 171 ambulancias; hicimos 170 inspecciones; encontramos 50 ambulancias verificadas, pero con cumplimiento solo 28 de ellas”, detalló.

Torres Agredo también dijo que cerraron dos empresas. “Sí hemos realizado operativos, hemos estado verificando a los conductores desde salud acompañados de Movilidad y alcanzamos a detectar unos con muchas multas. Localizamos unas empresas con unos locales terribles que obviamente por eso fueron selladas hasta que cumplan y vuelvan a solicitar nuevamente la apertura”, contó.

La funcionaria también le recordó a los ciudadanos que está disponible la aplicación ‘AmbulApp’, una plataforma para solicitar ambulancias de manera confiable y combatir la ‘guerra del centavo’ alrededor del servicio SOAT.

“Aquí tenemos un problema y es que la ciudadanía está llamando a los diferentes números solicitando ambulancias que no son de la alcaldía. También quiero decir colocamos códigos QR en las ambulancias para que la comunidad pueda verificar que fueron despachadas desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE). Además, mejoramos la tecnología de GPS para verificar en tiempo real la velocidad en la que se están desplazando estos vehículos”, precisó y recordó que el canal oficial de comunicación para solicitar uno de estos automotores es la línea 123.

La funcionaria manifestó que la norma no les permite hacer una trazabilidad del traslado del paciente. “Tenemos el código QR, pero no es obligatorio, por lo cual las ambulancias pueden ir sin este despacho a una IPS y como prima la vida sobre los trámites administrativos, las IPS tienen que recibir al paciente; por eso, en nuestras auditorías a las IPS estamos verificando que realmente el paciente haya sido trasladado con una urgencia vital”, aseguró.

Torres recalcó que el incentivo económico se tiene que acabar, puesto que este existe para trasladar a un paciente por la forma en que se administra el SOAT. ”Esos incentivos están por debajo de la mesa, hay denuncias al respecto; por eso es muy difícil que los conductores cumplan con la norma por más esfuerzos que haga la Administración”, dijo.

Finalmente, dijo que desde Salud han tenido toda la disposición para dialogar con las empresas de ambulancias, sin embargo, no ven una retribución al respecto.

“No hemos tenido una actitud policiva de persecución, hemos tratado de todas las maneras posibles parar con los accidentes; dando capacitaciones para fortalecer el empleo, que esto no se trata de la plata o del centavo, sino que de verdad ser responsable, pero definitivamente no hay un compromiso real de los empresarios y los conductores”, concluyó.