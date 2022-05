La iglesia San Francisco, en Cali, se renueva: arqueólogos removieron vestigios arquitectónicos

Arqueólogos de la Gobernación del Valle del Cauca, con el acompañamiento técnico de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, dieron inicio a la remoción de los vestigios arquitectónicos de la capilla La Inmaculada, en el complejo religioso San Francisco, en el centro de Cali, y cuya recuperación se pone en marcha tras la caída de parte de su fachada y techo.

Jonathan Velásquez Álzate, director del Instituto para la investigación y la preservación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, Inciva, dijo que la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán González, asignó las mencionadas labores a tres arqueólogos en el proceso de obra.

“Este se requiere para adelantar las medidas de primeros auxilios que se van a llevar a cabo durante estos días en la iglesia San Francisco”, dijo Jonathan Velásquez Alzate, director del Inciva.

Además, Velásquez precisó que los ladrillos que removieron datan de los siglos XVII y XVIII, moldeados especialmente para la construcción del complejo religioso. “Estos ladrillos nos dan cuenta de esa historia cultural que tiene la ciudad de Cali y cómo eran esos modelos constructivos de la época, lo que lo convierte en vestigios arqueológicos porque sirven para enlazar esa cultura, esa historia de la ciudad y resaltar que fue un material elaborado explícitamente para la construcción de la iglesia”, le dijo a la Gobernación del Valle del Cauca.

Cabe destacar que dicho material será reutilizado en la recuperación de la fachada de la capilla que forma parte de un bien cultural de los colombianos.

Así se desplomó parte de la iglesia San Francisco

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali atendieron el pasado martes, 24 de mayo, en horas de la noche, la caída de una parte de la fachada de la iglesia de San Francisco en Cali, ubicada en el centro de la ciudad, Comuna 3 de la capital del Valle.

“En la Iglesia de San Francisco se presentó colapso de estructura de pared parcialmente, el techo se observó arqueado hacia la parte interna y la fachaleta de la pared se cayó al piso; también se observó ladrillo, concreto y partes de vigas de amarre en el mismo sitio caídas. Se observaron varias fisuras”, informó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que no reportó personas lesionadas.

El templo, construido en 1770, ha sido emblema de los caleños; consta del convento de San Joaquín, la capilla de la Inmaculada, la Torre Mudéjar y un museo de arte religioso. Al momento de la emergencia arribó al lugar Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, y actual secretario de Seguridad y Justicia encargado de Cali; la secretaría de Gestión del Riesgo, y Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de la ciudad, para identificar y evaluar lo sucedido.

“Siguiendo las instrucciones del señor alcalde, hemos decidido acordonar la zona para proteger la vida y la integridad de cualquier ciudadano que quiera acercarse a este espacio. Muy temprano vamos a tener un grupo de ingenieros estructurales para evaluar el compromiso que tiene esta infraestructura y poder tomar las decisiones respectivas”, señaló Dranguet.

La temporada invernal nos ha significado daños estructurales en la Iglesia de San Francisco , Patrimonio de nuestra ciudad estamos activados en labores de protección de la vida y los bienes @RiesgoCali @MovilidadCali @SeguridadCali pic.twitter.com/Qh7DBFsDyf — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) May 25, 2022

La autoridad caleña también insistió en una petición para los ciudadanos, y es no acercarse a la zona, puesto que aún no hay claridad del compromiso total de la infraestructura. “Para proteger su vida y su integridad, estamos acordonando la zona y pidiéndole a todos los caleños que no se acerquen a la misma, hay que proteger su vida. No sabemos si pueden ocurrir otros desplomes y hasta que un Ingeniero estructural nos dé el parte no podemos permitir el acercamiento de ciudadanos”, insistió Jimmy Dranguet.

Luego del incidente, se realizó una visita técnica y una mesa de trabajo liderada por Angélica Mayolo, ministra de Cultura, en la que también participaron el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, y representantes de la Iglesia católica.

En dicha reunión se evaluó la situación y, de acuerdo con el primer informe técnico, se determinó un plan y un presupuesto para restaurar el bien.

En la junta se estuvieron revisando las acciones tendientes a la rehabilitación y recuperación de la Iglesia de San Francisco. Cada representante manifestó que tienen la disposición para adoptar las medidas necesarias de manera urgente.

“El preinforme técnico nos establece que requerimos aproximadamente 1.000 millones de pesos para esa atención, de los cuales el Ministerio de Cultura se ha comprometido a aportar 500 millones de pesos; 250 millones de pesos la Alcaldía de Cali y 250 millones de pesos la Gobernación del Valle del Cauca”, aseguró Mayolo.