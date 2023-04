¿Leyenda o verdad? El diablo se apareció un Jueves Santo en una discoteca de Cali y bailó con una mujer

Dicen que, en Cali, en un jueves de Semana Santa del siglo pasado, se apareció el diablo en una discoteca del reconocido sector de rumba conocido como Juanchito. ¿Leyenda o verdad?

La fecha exacta del suceso no está clara, pero algunos apuntan a que ocurrió en la década de los noventa, y otros argumentan que fue a finales de los ochenta.

En lo que sí coinciden quienes han replicado durante años este relato es en que un hombre apuesto entró a la discoteca y se robó las miradas de todos por su ágil forma de bailar. Luego, habría tomado como pareja a una mujer que estaba en el recinto y que mientras danzaban se acercó a uno de sus oídos para pedirle que no le mirara los pies.

El diablo se apareció, supuestamente, en esta discoteca. El relato sobrevive hasta la actualidad. - Foto: Pantallazo Google Maps

Sin embargo, aseguran que la mujer hizo caso omiso a la recomendación y se dio cuenta de que, en vez de pies, tenía pezuñas, como las de un toro o un caballo. Inmediatamente, se dice que ella cayó desmallada de la impresión y que en la discoteca se levantó un fuerte olor azufre.

En cuanto esto ocurrió, los asistentes a la noche de rumba salieron corriendo despavoridos del sitio. Un par de hombres se llenaron de valentía y ayudaron a sacar a la mujer desmayada. Sobre ella o su identidad se conoce poco y nada concreto. No obstante, diferentes hipótesis apuntan a que murió o enloqueció tras la vivencia de bailar con el diablo.

Un fuerte olor a azufre se apoderó de la discoteca cuando la mujer descubrió que bailaba con el diablo. - Foto: Getty Images / David Wall

“Según eso, sucedió en la discoteca Changó porque Agapito cerraba desde el día lunes y solo abría el día sábado, desde las 7:00 p. m. Agapito siempre respetaba muchos esos días santos”, aseguró Salomón, un hombre que vive en Juanchito desde hace cincuenta años, al Diario de Occidente.

Raúl Montaño, quien ha vivido varios años frente a la discoteca Changó, negó a ese mismo medio local que la aparición del diablo haya ocurrido, alegando que durante la celebración religiosa los sitios de entretenimiento de Juanchito no abrían sus puertas al público por respeto. “Eso es falso, la leyenda de que apareció el diablo fue un día de la Semana Santa y en la Semana Santa los ‘grilles’ por aquí no los abren, permanecen cerrados”, afirma.

Discoteca Changó, en Juanchito. - Foto: Pantallazo Google Maps

Los años han pasado y la historia se ha ido transmitiendo a tal punto que se ha convertido en parte de la memoria de la capital del Valle del Cauca. En redes sociales desata comentarios en los que defienden la veracidad del suceso. Algunos dicen conocer testigos de la aparición del diablo.

“Yo en ese entonces trabajaba en un almacén de cadena y varias compañeras de trabajo llegaron atemorizadas porque habían escuchado la noticia en la radio. Cuando el río suena, piedras trae”, cuenta una internauta. Por su parte, un hombre aseveró que “es verdad, yo tenía 17 años y no me dejaban entrar a la discoteca, me acuerdo como si fuera ayer”.