Lo que le faltaba a Cali: autoridades estudian posibilidad de autorizar caravanas de motociclistas por vías principales

En las últimas horas, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, aseguró que la semana pasada se reunió con siete líderes que se dedican al stunt (conducción de motocicletas con acrobacias), quienes han protagonizado caravanas en vías importantes de Cali.

“Les dijimos tres cosas importantes; primero, que vamos a buscar un espacio donde ellos puedan hacer sus caravanas, sus actividades acrobáticas en forma segura y que estas no generen un riesgo para la población; segundo, que no vamos a permitir que hagan esos actos en el coliseo El Pueblo, porque están afectando a la comunidad, y tercero, que hasta que no tengamos un espacio prudente para eso queda suspendida cualquier tipo de caravana, manifestación o toma del espacio público que está generando intranquilidad para todos los caleños”, aseveró.

El funcionario indicó que el grupo aceptó las propuestas y que se siente satisfecho por trabajar de la mano con estos líderes. “Hay que decirles a todos los caleños que habrá espacios en la ciudad de Cali para este tipo de prácticas, pero siempre con toda la seguridad, que se garantice el orden público, que no se afecte la tranquilidad de los ciudadanos”, dijo Dranguet.

También dijo que este conjunto de personas son ciudadanos y tienen derecho a rodar por Cali; asimismo, mencionó algunos sectores de la capital del Valle donde podrían autorizar la práctica de stunt, entre ellos, la zona industrial de Cali, al norte de la ciudad. Sin embargo, esta idea no ha calado muy bien entre los ciudadanos que residen a los alrededores, quienes aseguran que la propuesta no es válida.

“Hay varios sitios, unos al norte de la ciudad, en la zona industrial donde no hay viviendas. El sonido de las motos no va a afectar la tranquilidad de los caleños porque hay poca circulación de vehículos y en ese espacio podrían hacer sus actos. Y hay otra propuesta de unos espacios al sur de la ciudad, en la avenida Cañasgordas donde el impacto a la comunidad va a ser mucho menor. Estamos revisando, aquí nos está ayudando la Secretaría de Deporte; los líderes y la Policía. Todos estamos interactuando para solucionar el problema de las caravanas”, concluyó.

Ante esta declaración, varios concejales de Cali manifestaron su postura. Uno de ellos, el cabildante Martín Bravo, quien dijo que esta idea no tiene sentido y que es ilógico que la Alcaldía contemple evaluar la posibilidad de autorizar caravanas de motocicletas donde residen varios caleños, a quienes se les interrumpiría su tranquilidad.

“Estas no son actividades ni mucho menos deportivas, ni artísticas, ni tampoco culturales. Aquí no se puede seguir premiando a las personas que van en contravía del orden. Cali necesita que recuperemos el orden y no seguirle dando más gabela a personas que hoy les arrebatan la tranquilidad a los caleños”, manifestó.

De otro lado, el concejal Roberto Ortiz, dijo: “así como los motociclistas tienen derechos, también deben tener obligaciones; que la ciudadanía pueda convivir sin ruido, sin la perturbación del orden público porque es lo que vemos cada fin de semana; alteración y toma de las calles acompañada de acrobacias”, señaló.

En cuanto a la propuesta que hace la administración en cabeza del alcalde Jorge Iván Ospina, manifestó que si le destina un sitio al grupo de stunt, “vaya y venga”.

“Pero que no invite a la gente a que se tome las calles de la ciudad ni la avenida Cañasgordas, donde podemos decir que ya es habitual que los fines de semana se formen caravanas, también carreras de motos y carros, esto es residencial, entonces sigue perturbando el orden público. Son más ocurrencias de esta administración que cada vez que sale con algo no lo planifica y por eso es que le va tan mal al alcalde en las encuestas ciudadanas”, dijo.

Sin embargo, el concejal del Movimiento Animalista del Valle, Terry Hurtado, dijo que es una buena propuesta mientras se haga en el marco del diálogo y se lleguen a acuerdos en común.

“A mí me parece que las alcaldías han tenido una postura histórica autoritaria con relación a expresiones populares de festejo buscando limitarlas o prohibirlas de manera algo arbitraría. Por ejemplo, las caravanas en moto al estilo en el que se hacen los 31 de octubre, es una expresión muy diferente a la que menciona Dranguet. Los encuentros de stunt tienen un análisis muy distinto. No me parece acertado intentarle dar un tratamiento criminalizante a este tipo de expresiones, que por el contrario lo que habría que buscar es intentar darle un nivel de organización, generar acuerdos con los liderazgos que puedan haber ahí”, indicó.

Asimismo, mencionó que es importante que se garantice la seguridad de la ciudadanía. “Que nadie vaya a salir atropellado, mucho menos que se vaya a colar un ladrón dentro de la caravana. Otro acuerdo que podrían tener es que se tengan unos criterios ambientales frente al ruido, frente a zonas que se recorran para que no impacten lugares residenciales, y generar un diálogo en ese sentido me parece acertado”, aseveró.

Muy distinto a Hurtado, opinó el concejal Roberto Rodríguez, quien afirmó que después del Paro Nacional que hubo en Colombia en 2021, Cali quedó envuelta en anarquía y desgobierno.

“La institucionalidad se perdió. Se perdió el respeto, el comportamiento ciudadano y se dejó a los irresponsables en esta ciudad que hicieran lo que se les diera la gana. El alcalde no se ha parado con firmeza a liderar temas de control y autoridad, ha dejado a todos hacer lo que se les dé la gana en esta ciudad”, aseguró.

Seguidamente, señaló que es común ver en Cali a los motociclistas bloqueando los túneles, invadiendo el carril del MIO y los andenes. “No hay autoridad, ni en los agentes de tránsito, ni en los uniformados de la Policía, ni siquiera los guardas bachilleres pueden atender esto porque falta el liderazgo del alcalde. En ese sentido, no es extraño que a Ospina le parezca y delegue a su secretario de Seguridad y Justicia que diga que esos actos de irresponsabilidad de los motociclistas son arte, son acrobacias, son la posibilidad de desestresarse unos jóvenes movilizándose en las principales vías generando vías de hecho, actividades de riesgo a los demás ciudadanos. Se les olvida que hay un control, que está la Constitución y el Código Penal. Están atentando, por el contrario, en contra de una ciudad, de una comunidad que está reclamando seguridad”, dijo contundentemente.

Rodríguez indicó que se debe hacer un llamado a los entes de control como la Fiscalía General de la Nación para que revise si el comportamiento de la administración municipal está acorde, si está cumpliendo a cabalidad las normas. “Yo creo que no, aquí están generando directrices, generando temas a los vándalos y a los malos ciudadanos, ese es el llamado de atención que he venido haciendo desde hace mucho tiempo”, aseguró.

El cabildante insistió en que la ciudad de Cali no tiene un líder. “Parece que está ocupado haciendo otros menesteres, entonces la ciudad hoy es un caos. No solamente en materia de seguridad. Hoy sacan pecho porque los indicadores de homicidios han disminuido, pero tenemos lesiones personales con arma de fuego que superan las 400 personas y otras 400 personas con arma blanca, es decir, hemos tenido 800 casos que podían sumarse a los homicidios que generan un llamado de atención. No estamos tan bien como nos está diciendo el señor alcalde”, afirmó.

Por último, dijo que prima el bien general sobre el particular, panorama que no es visible en la capital del Valle. “Hoy los titulares sobre Cali son: corrupción, destrucción y vandalismo. Ya nos pasó Barranquilla, Medellín y ya nos va a pasar Bucaramanga. Falta un líder que genere acciones de control en la ciudad”, concluyó.