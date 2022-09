Lo último: autoridades adelantan operativo para recuperar espacio público en el suroriente de Cali

Personas que invadieron el espacio público en la calle 23 entre carreras 52 y 53, en el suroriente de Cali, y que habían instalado artesanalmente algunos locales, llenado los andenes de chatarra y diversos elementos para su comercialización; están siendo desalojados por parte de las autoridades, quienes a esta hora adelantan un operativo en la zona.

Hasta el momento, no se reportan desmanes. Sin embargo, en redes los comentarios no se han hecho esperar; la mayoría felicitan a la autoridad por esta acción. “Ya era hora, apenas se vayan, vuelven; así es Cali. No hay ley para nadie”; “muy bien, eso ya no cabía nada más en los andenes y que vaina tan fea”; “¿en la carrera primera con avenida ciudad de Cali para cuándo? Toca soportar el abuso del espacio público sumado a los mal parqueados que se bajan a comprar y dejan tirado el carro”; “como caleño me duele decirlo, pero que ciudad tan asquerosa y caótica es Cali en la actualidad”; “¿Para cuándo la invasión de la vía en la calle 23 entre carrera 28 a la 32? Está tomada como depósito y ventas de los graneros y como zona de descargue en todo el día. Ese corredor se debe mantener abierto para descongestionar la autopista sur oriental”, han sido algunos comentarios de los ciudadanos.

“Continúa diligencia de restitución de bien inmueble, donde la Unidad de Bienes y Servicios identificó que el área ocupada (aprox. 1.200 m.) por la chatarrería de la calle 23 entre carrera 52 y 53 de la comuna 17, es un área de uso público, cedida al Distrito en el año de 1986. El bien ha sido ocupado irregularmente. Participaron de la diligencia el comité de invasiones, articulado con varios organismos del Distrito (Bienes y servicios, Infraestructura, Seguridad y Justicia, Bienestar Social, Salud, Dagma) además de Personería, ICBF y Policía”, indicó la Alcaldía de Cali.

Cabe destacar que la Administración Distrital ha venido adelantando esta serie de operativos en el último mes. A finales de agosto, fueron desalojadas familias que invadieron humedal del corregimiento Navarro, en Cali, donde habían instalado casas artesanales.

En la invasión habitaba aproximadamente medio centenar de personas. “Este es un predio del municipio, cuando llegamos había unas 50 personas. Había más techos que personas habitándolos. Nos encontramos con personas que reclaman techo a nivel personal, había pocas familias en el sitio”, dijo César Augusto Lemos, subsecretario Acceso a Servicios de Justicia.

Se calcula que unas 15 familias desalojadas tenían menores de edad entre sus integrantes. Las viviendas que se levantaron en este humedal, el cual se ha visto afectado por la tala de árboles, quedaron reducidas a escombros, pues las demolieron en el operativo de desalojo.

Las invasiones en el área rural de la capital del Valle del Cauca no son una problemática nueva. Recientemente, también en Navarro, el Esmad de la Policía tuvo que intervenir para evitar que un grupo de personas se asentara en un cañaduzal.

Las autoridades de la ciudad han asegurado que hay grupos criminales detrás de estas invasiones. El modus operandi sería el siguiente: los criminales se toman los predios por la fuerza, los reparten en lotes y los venden a bajo precio a personas sin techo.

“No vamos a permitir estas invasiones ni la ocupación ilegal de predios públicos y privados con fines delictivos. Hay una banda criminal que está llegando a estos espacios, quema caña, lotea y buscan venderlos a personas con necesidad de vivienda”, dijo días atrás Jimmy Dranguet, secretario (e) de Seguridad y Justicia.

El funcionario también había dicho que la Alcaldía ya había activado una estrategia para prevenir que se presenten este tipo de invasiones ilegales. El plan consiste en ofrecer una serie de recompensas y conformar un grupo investigativo para dar con el paradero de los responsables de las invasiones.