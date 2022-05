Macabro crimen en Barranquilla: hombre asesinó a su pareja y violó a su hijastra en la misma casa

En una vivienda del barrio Las Malvinas de Barranquilla ocurrió una verdadera tragedia. Un hombre habría asesinado a su pareja sentimental y violado a su hijastra en la misma noche. Luego, el sujeto se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron en la noche del martes 24 de mayo, cuando el presunto homicida departía con la mujer. Al parecer, luego de tomarse un par de cervezas, ella habría manifestado tener sueño y después se acostó. En la vivienda también estaban los tres hijos de la víctima, un adolescente de 15 años, una niña de 12 años y otro menor de 4 años.

Hasta el momento en que la mujer se acostó a dormir todo parecía normal. Sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba. Trascendió que el hombre habría regañado a su hijastro mayor y que, después de que todos se quedaron dormidos, abusó de la pequeña tras amenazarla con un cuchillo.

Este sujeto habría abusado sexualmente de su hijastra en la misma cama en la que se acostó su pareja sentimental y madre de los niños.

En conversación con El Heraldo, un sobrino de la mujer relató que, luego de la violación, la niña intentó despertar a su mamá para contarle lo sucedido, pero ella nunca respondió, por lo cual decidió acudir a su hermano, quien dio aviso a unos familiares sobre la escabrosa situación.

“Lo que sabemos es que él, ese hombre, abusó de la niña en la misma cama. Mi tía estaba inconsciente (...) Le echamos alcohol y nada, le hablaba, le decía que se parara, hasta que hizo una especie de ronquido y fue cuando la sentamos en una silla, la cargué con mi papá y la sacamos a la terraza. Después la llevamos a la Clínica San Ignacio en una moto y poco después nos dijeron que había muerto”, contó el joven a dicho medio de comunicación.

Además, mencionó que “ellos vivían aquí hace un año, ese hombre era el padrastro de los tres hijos de ella. Él siempre andaba con el cuchillo ese encima porque decía que a él nadie le iba a hacer un daño”, dijo el familiar de la mujer asesinada.

Para el sobrino de la mujer es muy extraño que su tía se hubiera quedado dormida tras tomarse un par de cervezas: “Mi tía era de amanecer tomando, así que dos cervezas no era para que la pusieran así, y ella no comió nada porque le dijo a mi primo que no quería (…) la Policía está investigando para saber qué fue lo que él le dio en la bebida”.

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación y miembros de la Sijín de la Policía revisaron la vivienda en búsqueda de pruebas que les permitan establecer lo que sucedió. Entre tanto, el hombre escapó y es buscado por las autoridades.