Motoladrones habrían fingido supuesto accidente para robar a los ocupantes de un vehículo de alta gama al sur de Cali.

Lo tumbaron de su moto para robarle una camiseta

“Yo no soy hincha de ningún equipo y me gusta la ropa deportiva. De hecho, yo soy comerciante y trabajo con eso, vendo ropa, artículos deportivos y demás. Jamás me he metido con barras, no hago parte de ninguna de estas bandas . No tengo ningún tipo de rencor ni nada contra ellos, pero no puedo creer, no entiendo por qué me pasó esto, pues solamente tenía una camiseta deportiva”, indicó al medio local.

Asimismo, contó que: “la persona que me tumbó se bajó rápidamente y va hacia donde estoy; me dice palabras ofensivas y amenazantes y se me lleva la camisa. Además, se me llevó una plata y la billetera, que yo siempre me la pongo al lado de la cintura. La verdad no tengo problemas con esa gente, no tengo rencor, pero sí les pido que por favor me respondan por los daños. Tengo la rodilla súper mal, la moto está dañada, no puedo trabajar. Quisiera que la Fiscalía o la Policía me ayude porque no tengo nada que ver con esto; no entiendo por qué estos jóvenes me agredieron de esta manera”.