“Perseguiré a los bandidos hasta debajo de las piedras”: Jaime Arizabaleta, candidato a la Alcaldía de Cali, promete militarización permanente

El precandidato a la Alcaldía de Cali, Jaime Arizabaleta, volvió a mencionar que esta ciudad debería estar militarizada de manera permanente debido a sus índices de inseguridad y violencia.

“Cali está dentro de las 30 ciudades más violentas del planeta, con miles de asesinatos al año y atracos callejeros a plena luz del día. Nos tienen extorsionados a todos, aquí nadie se salva, ni los tenderos, las peluquerías de barrio, los comerciantes y los vendedores ambulantes, a todos hay que darles seguridad”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Díganme extremo o lo que quieran, pero a Cali hay que MILITARIZARLA hasta que se recupere la seguridad y la ciudad vuelva a ser la más cívica de Colombia



A los bandidos los perseguiré hasta debajo de las piedras



Dale RT con fuerza y súmate a #FirmeConArizabaleta pic.twitter.com/uFO8QZ1a50 — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) June 14, 2023

Sus afirmaciones no son del todo ciertas, pues si bien Cali es una de las ciudades más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, no está dentro de las treinta primeras, ya que ocupa la posición 32.

Tampoco es cierto que los homicidios en la capital del Valle del Cauca se cuenten por miles. El año pasado, esta ciudad cerró con 982 asesinatos y las proyecciones dan cuenta de que podría registrar una cifra similar, cuando concluya el 2023.

Sobre lo que sí tiene razón Arizabaleta, es acerca del incremento de los robos. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad, las denuncias por este delito han aumentado 17 % en comparación al 2022.

Jaime Arizabaleta, precandidato a la Alcaldía de Cali. - Foto: Instagram @jaimearizabaleta

“Esto no se arregla con paños tibios y yo soy el único candidato con la fortaleza de proteger a los caleños. Cali necesitar estar permanentemente militarizada. Por eso, desde el día uno, solicitaré el despliegue máximo de militares en toda la ciudad, pero en particular, en los sectores más azotados por la violencia”, aseguró el precandidato.

El precandidato señaló que no le importa si lo llaman extremo por plantear la militarización permanente de Cali, puesto que busca recuperar “la seguridad y que la ciudad vuelva a ser la más cívica” del país. “A los bandidos los perseguiré hasta debajo de las piedras”, afirmó.

Arizabaleta cierra su video haciendo serias acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien señala de ser el directo responsable de las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera de la otrora jefe de gabinete, Laura Sarabia.

“Le exijo al presidente que en vez de estar usando la inteligencia del Estado para chuzar a las niñeras humildes, deje el miedo y liberemos a Cali de la delincuencia”, aseveró.

Para Jaime Arizabaleta la militarización de Cali es inminente. - Foto: Fragmento de video

Este precandidato causó polémica recientemente al prometer que, de llegar al poder, construiría una megacárcel como lo hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para “meter a la cárcel a todos los bandidos y corruptos de Cali”.

En diálogo con SEMANA, Arizabaleta dijo que se asesorará del gobierno de Bukele porque tiene una buena relación y porque los modelos que funcionan deben implementarse en Colombia. Además, indicó que el hacinamiento carcelario se está convirtiendo en una excusa para no enviar a los delincuentes a las cárceles y por eso, se necesitan grandes centros de reclusión.

Jaime Arizabaleta dice que buscará asesoría del presidente de El Salvador. - Foto: Instagram @jaimearizabaleta

“El hacinamiento provoca que no haya un control sobre los presos y por eso hay esos caciques. Desde la cárcel algunos se dedican a seguir delinquiendo, extorsionando y con su actividad delictiva. Eso tiene que acabarse”.

Arizabaleta, dice que si llega a la Alcaldía de Cali establecerá diálogo con el Gobierno Petro para sacar adelante este proyecto de la megacárcel, ya que en Medellín están apoyando un proyecto similar y no tendría sentido que en la capital del Valle del Cauca no lo hiciera. “Por encima de mis posturas sobre Petro, trabajaré por el bienestar de todos los caleños, así que hablaré con él sin problema alguno”.

Además, indicó que siempre ha sido un admirador de Nayib Bukele y que no tiene problema en implementar modelos de él, porque la lucha contra la delincuencia no tiene espera. “Esto no es un tema de derecha o de izquierda, los delincuentes no preguntan tu ideología antes de cometer sus fechorías. La lucha contra la delincuencia es de sentido común y debería ser respalda por todos, sin importar ideologías”.