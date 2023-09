Por presunto acoso sexual, la Personería investiga a Arturo Fernando Barco, gerente de gestión humana de Emcali

Grave denuncia de violencia intrafamiliar salpica a personero de Cali; “me araña el cuello y salgo corriendo”, denunció su esposa

“He sido violentada físicamente por mi esposo, el personero de Cali, en horas de la tarde, mi hijo se encontraba con un amigo del equipo de fútbol viendo una película y me dice que quieren ir a piscina, yo les dije que sí, me puse vestido de baño, nos dirigimos a la piscina, yo saqué una cerveza de la nevera”, señala el relato.

Agrega la presunta víctima: “Él me preguntó que para dónde iba, que por qué me había cambiado, le dije que no me iba a poner jeans porque hacía mucho calor, me fui y cuando regresé a sacar de la nevera dos cervezas, él se altera y (me) arrebata todas las cosas, quitándome los documentos, tarjetas de crédito, cédula y celular, las llaves del carro”.