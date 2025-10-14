Suscribirse

Valle del Cauca

Procuraduría alerta posibles irregularidades en elección del contralor de Cali y le pide al Concejo revisar el proceso

El órgano de control advierte posibles fallas de transparencia, participación y mérito en la convocatoria pública para elegir al nuevo contralor distrital de Cali.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 3:50 p. m.
Según el reglamento del Concejo, para que una sesión de carácter decisorio pueda realizarse tiene que cumplirse el quórum.
Concejo de Cali | Foto: Cortesía Concejo de Cali / El País

La Procuraduría General de la Nación emitió un documento a la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Cali por presuntas irregularidades en el proceso de elección del contralor distrital para el periodo 2026–2029. El ente de control advirtió posibles fallas en la transparencia del procedimiento y pidió información antes del este martes 14 de octubre.

Según el documento firmado por el procurador delegado Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, la Resolución 200.2.2-261 de julio de 2025 habría sido expedida sin publicar previamente el borrador del acto administrativo ni habilitar canales de observación ciudadana, como lo exige la Ley 1437 de 2011. Esto, según la Procuraduría, vulnera los principios de publicidad y participación.

Contexto: Jorge Iván Ospina, embajador de Petro en Palestina, le contó a SEMANA por qué despacha desde Cali y no ha podido comenzar su labor

El documento también señala que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), contratada para apoyar técnicamente la convocatoria, habría respondido reclamaciones de los aspirantes sin tener competencia legal, configurando una posible usurpación de funciones públicas. En la Resolución 200.2.2-323 del 5 de septiembre, el propio Concejo habría reconocido que las reclamaciones fueron “analizadas y respondidas por la UPTC”.

Otro de los puntos cuestionados por el Ministerio Público es que la prueba de conocimientos aplicada en Cali sería idéntica a la utilizada en el municipio de Girón (Santander), lo que despierta dudas sobre la originalidad y transparencia del proceso. Además, se advierte que no se habría permitido la exhibición de documentos que permitieran cotejar las respuestas de los concursantes.

La Procuraduría requirió al Concejo Distrital de Cali remitir el contrato interadministrativo suscrito con la UPTC, justificar las reglas establecidas en la convocatoria y explicar si se cumplieron las normas de publicidad y participación ciudadana. De igual manera, pidió a la universidad aclarar el alcance de su intervención y a la Procuraduría Regional del Valle entregar informes de las acciones preventivas desarrolladas.

En la sesión del jueves 9 de octubre se habló en el Concejo de Cali sobre la problemática de Univalle.
Sesión Concejo de Cali | Foto: El País

El ente de control recordó que la vigilancia preventiva busca anticiparse a posibles vulneraciones de los principios de mérito, transparencia y objetividad, y advirtió que cualquier anomalía detectada podría derivar en investigaciones disciplinarias o en la nulidad del proceso electoral. Finalmente, exhortó a la Mesa Directiva del Concejo a revisar en su totalidad el proceso de elección del contralor distrital de Cali.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La brecha salarial de las latinas en Estados Unidos persiste: el lento avance a la paridad

2. Hombre murió ahogado en caño de Bogotá después de caer con su camioneta: hizo una última llamada a su familia

3. Chris Carpentier destapó realidad que pasó en ‘MasterChef’: “El 95 % de las cosas que uno come son malas”

4. ¿Gobierno Petro busca atajar votación de magistrado Carlos Camargo en reforma pensional? SEMANA revela documento que lo demostraría

5. Dura respuesta de Noruega al régimen de Maduro tras cierre de embajada por Nobel de Paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliValle del CaucaContralor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.