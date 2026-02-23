En Cali se celebra este día una feria que reúne a más de 20 universidades de Estados Unidos para brindar información a los estudiantes que están interesados en estudiar su cerrera de pregrado y posgrado en el país de Norteamérica.

De acuerdo con los detalles de la Gobernación del Valle del Cauca, la feria STEM Tour 2026 estará enfocada en áreas como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, la cual tiene lugar este lunes, 23 de febrero, a las 5 de la tarde, en el Hotel Marriot Cali, ubicado en la avenida 8 Nte. # 10-18, Granada.

La entrada es gratuita, las personas interesadas deben hacer un registro previo en la página oficial de Evenbrite, donde radica el evento en mención.

Los asistentes tendrán asesoría personalizada con representantes de universidades estadounidenses y conocer así las ofertas académicas en áreas de potencial y alto crecimiento a nivel mundial. Las instituciones que se presentarán ofrecen vacantes para carreras como: ingeniería aeroespacial, ciencias biomédicas, ciencias de la computación, ciberseguridad, inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos, negocios y aviación, según las especificaciones de la Gobernación.

Algunas de las instituciones asistentes son:

Avila University Arizona

Ball State University

Dordt University

East Carolina University

Full Sail University

New York Institute of Technology

North Dakota State University

Old Dominion University

Pennsylvania State University

Savannah College of Art and Design

Seattle Colleges

South University

The George Washington University

The University of Akron

Trine University

University of Colorado Boulder

University of Colorado Denver

University of Idaho

University of South Alabama

University of Southern California

Virginia Commonwealth University

Wayne State University

Webster University

“El STEM Tour 2026 es una iniciativa respaldada por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y coordinada por EducationUSA, la red oficial de asesoría académica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ofrece información confiable sobre instituciones acreditadas, procesos de admisión, opciones de financiación y visados estudiantiles”, asegura la Gobernación en su página web.

Al mismo tiempo, la Alcaldía de Cali mantiene abiertas las vacantes para la formación en habilidades digitales, a través del portal web Cursos Gratuitos TIC, con la finalidad de impulsar los conocimientos de las personas en áreas de tecnología y entornos digitales, en medio de una era donde se requiere de manejo de herramientas, además de investigación y avance tecnológico y científico.

La administración distrital también ha fortalecido instituciones educativas con laboratorios de tecnología e informática para fomentar el aprendizaje activo.

También, para los interesados en potencializar sus habilidades en ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología, en el país existen las Olimpiadas STEM+ Colombia, las cuales están enfocadas en desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes que cursan grados escolares.