Cali

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Las universidades tienen ofertas en áreas de alto crecimiento mundial.

Redacción Nación
23 de febrero de 2026, 4:56 p. m.
Decenas de universidades ofrecen vacantes en áreas STEM
Decenas de universidades ofrecen vacantes en áreas STEM Foto: ISTOCK

En Cali se celebra este día una feria que reúne a más de 20 universidades de Estados Unidos para brindar información a los estudiantes que están interesados en estudiar su cerrera de pregrado y posgrado en el país de Norteamérica.

De acuerdo con los detalles de la Gobernación del Valle del Cauca, la feria STEM Tour 2026 estará enfocada en áreas como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, la cual tiene lugar este lunes, 23 de febrero, a las 5 de la tarde, en el Hotel Marriot Cali, ubicado en la avenida 8 Nte. # 10-18, Granada.

La entrada es gratuita, las personas interesadas deben hacer un registro previo en la página oficial de Evenbrite, donde radica el evento en mención.

La investigación publicada en la Revista de Aplicaciones de Holografía en Física afirma que la esencia del cosmos no se presta a una simulación artificial.
Las carreras tiene relación con ciencia, matemáticas, tecnología e ingeniería. Foto: Getty Images

Los asistentes tendrán asesoría personalizada con representantes de universidades estadounidenses y conocer así las ofertas académicas en áreas de potencial y alto crecimiento a nivel mundial. Las instituciones que se presentarán ofrecen vacantes para carreras como: ingeniería aeroespacial, ciencias biomédicas, ciencias de la computación, ciberseguridad, inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos, negocios y aviación, según las especificaciones de la Gobernación.

Algunas de las instituciones asistentes son:

  • Avila University Arizona
  • Ball State University
  • Dordt University
  • East Carolina University
  • Full Sail University
  • New York Institute of Technology
  • North Dakota State University
  • Old Dominion University
  • Pennsylvania State University
  • Savannah College of Art and Design
  • Seattle Colleges
  • South University
  • The George Washington University
  • The University of Akron
  • Trine University
  • University of Colorado Boulder
  • University of Colorado Denver
  • University of Idaho
  • University of South Alabama
  • University of Southern California
  • Virginia Commonwealth University
  • Wayne State University
  • Webster University
Los estudiantes podrán cumplir su sueño de estudiar en EE. UU.
Los estudiantes podrán cumplir su sueño de estudiar en EE. UU. Foto: adobe stock

“El STEM Tour 2026 es una iniciativa respaldada por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y coordinada por EducationUSA, la red oficial de asesoría académica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ofrece información confiable sobre instituciones acreditadas, procesos de admisión, opciones de financiación y visados estudiantiles”, asegura la Gobernación en su página web.

Al mismo tiempo, la Alcaldía de Cali mantiene abiertas las vacantes para la formación en habilidades digitales, a través del portal web Cursos Gratuitos TIC, con la finalidad de impulsar los conocimientos de las personas en áreas de tecnología y entornos digitales, en medio de una era donde se requiere de manejo de herramientas, además de investigación y avance tecnológico y científico.

La administración distrital también ha fortalecido instituciones educativas con laboratorios de tecnología e informática para fomentar el aprendizaje activo.

También, para los interesados en potencializar sus habilidades en ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología, en el país existen las Olimpiadas STEM+ Colombia, las cuales están enfocadas en desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes que cursan grados escolares.

