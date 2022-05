Rectora de Bellas Artes en Cali habla sobre abusos sexuales en la institución: 13 funcionarios señalados

Un dosier con al menos 70 denuncias por abuso sexual tiene en el ojo del huracán al Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali. Consuelo Bravo, rectora de este centro educativo, habló en exclusiva con SEMANA sobre las denuncias, los docentes señalados por los estudiantes y las acciones que están tomando para enfrentar esta delicada situación.

Las denuncias de estudiantes del programa de Formación Juvenil y de Licenciatura en Artes Escénicas, conocidas por este medio, sindican al profesor Camilo Capote, quien es director del Festival de Teatro de Cali y hasta hace poco coordinador del programa de formación juvenil de Bellas Artes, de haber aprovechado su posición para cometer los presuntos abusos.

Testimonios de las víctimas incluyen serias acusaciones: “En las clases me hacía actuar el personaje de manera sensual y luego me inducía a que me tocara”; “Camilo, nuestro profesor de confianza, estaba informado de una clase en la que el profesor José Fener Castaño nos hizo masturbarnos como ‘flores’”; “en una ocasión, Camilo Capote, con el pretexto de hacer arte, nos pidió a mis compañeras y a mí que nos quitáramos las camisas y el sostén, con la idea de madurar en ese aspecto, a los 14 años”.

Luego de trascender que Capote fue suspendido de su cargo, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, aseguró que dos profesores habían sido retirados de sus puestos por las acusaciones que recaen contra ellos.

En conversación con Consuelo Bravo se estableció que estas dos suspensiones anunciadas por Roldán no son del todo nuevas. De hecho, incluyen la suspensión del contrato de Capote y el retiro temporal, de manera voluntaria, del docente José Fener Castaño, asociado a las denuncias.

“Esas suspensiones incluyen la de Capote y el otro profesor está separado del servicio porque él pidió una licencia no remunerada. Él mismo pidió retirarse temporalmente. Estas dos personas no están prestando el servicio docente temporalmente”, le reveló Bravo a SEMANA.

Además de estos dos docentes, que por el momento no están dictando clases, habría por lo menos otras 10 personas que trabajan en el área académica del Instituto Departamental de Bellas Artes relacionadas, de manera directa o indirecta, a las denuncias de abuso, pues algunos funcionarios al parecer tenían conocimiento de los hechos denunciados y no dijeron nada.

“Esa información la capta un comité y eso tiene una reserva, pero son aproximadamente 12 o 13 funcionarios señalados. No todos son profesores y no todas las quejas son por acoso sexual. También hay denuncias de abuso de autoridad y ocultamiento de información”, explicó la rectora de Bellas Artes. En ese sentido, recalcó que la información sobre abuso dentro del Instituto corresponden exclusivamente a funcionarios vinculados al ámbito académico.

Aunque hasta ahora solo hay una suspensión y un retiro voluntario de docentes acusados por los estudiantes, la rectora no descarta que más profesores o funcionarios académicos sean suspendidos en los próximos días en medio de este escabroso caso.

“Estamos revisando ese tema, me toca hacer el debido proceso, pero estamos revisando, y si amerita el tema de suspensiones, se harán sin duda. Creo que la próxima semana estaremos terminando de revisar esos temas, también debemos esperar las actuaciones de la Fiscalía”, aseveró Bravo.

Las denuncias de los estudiantes, recopiladas entre 2014 y 2021, han provocado plantones, marchas y cacerolazos afuera del Instituto Departamental de Bellas Artes, además de la suspensión de las clases en las facultades con docentes involucrados.

“Los estudiantes hicieron un pliego de peticiones y, a partir de eso, nosotros hicimos un plan de mejoramiento no solo con los estudiantes, sino con todo el personal de la institución. Estamos socializando y fortaleciendo ese plan. De un lado está la problemática que tiene todas las consecuencias jurídicas y administrativas, pero del otro está lo que podemos hacer para seguir adelante, evitar que esto vuelva a pasar y fortalecer la ruta de denuncias”, concluyó la rectora del Instituto.

Ante la Fiscalía General de la Nación han sido instauradas denuncias contra los docentes Camilo Capote, José Fener Castaño y Juan Diego Monsalvo.

Elmer Montaña, abogado que está representando a los estudiantes del Instituto Departamental de Bellas Artes, explicó que fue conformado un equipo jurídico para dar asesoría a quienes denunciaron a los docentes que han incurrido “en los delitos de acoso sexual y actos sexuales abusivos en contra de estudiantes de varias facultades”.

“Le hacemos un llamado a quienes no han presentado las denuncias ante la Fiscalía para que lo hagan y aporten los materiales de prueba y las evidencias físicas con las que cuentan. No vamos a permitir que estos hechos queden impunes”, agregó Montaña, quien prometió acciones legales contra los funcionarios que encubrieron a los presuntos abusadores.