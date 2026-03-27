Día Mundial del Teatro: 150 funciones gratuitas en todo el país bajo el lema ‘Mujeres y teatro’

El Día Mundial del Teatro no es cualquier día, menos en el marco del FIAV 2026, que arranca hoy con toda la fuerza. Por eso, El MinCulturas lo conmemora apoyando la presentación de 150 obras teatrales gratuitas en 81 ciudades. Una celebración que reafirma el teatro como un derecho cultural y garantiza que miles de colombianas y colombianos puedan acceder a expresiones escénicas diversas, sin importar dónde vivan.

“Las coreografías nacen de una intuición, de algo que no puedo nombrar”, Marie Chouinard

Esta iniciativa se enmarca en el Sistema Nacional de Circulación y su plataforma Circuitos Vivos, que busca promover el derecho a la circulación cultural en condiciones equitativas para todos los actores del sector. Las 150 funciones llevarán el teatro a salas, plazas, parques, bibliotecas, salones comunales y veredas del Eje Cafetero, el Pacífico, el Centro Oriente, el Caribe, los Llanos y el Centro Sur Amazonia, con presencia en departamentos como Antioquia, Nariño, Atlántico, Boyacá, Meta, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca y Amazonas, entre muchos otros.

El teatro colombiano se posiciona ante el mundo mostrando su diversidad, su pluralidad y su diálogo constante con los territorios. Fabio Pedraza, coordinador del Grupo de Teatro del Minculturas

“El ministerio sigue cumpliéndole a las regiones. A través de una invitación pública, seleccionamos agrupaciones y artistas del teatro que nos permiten tener una agenda nutrida con presentaciones en lugares como Barrancominas en Guainía, La Argentina, en el Huila o Urumita en La Guajira. El teatro colombiano se posiciona ante el mundo mostrando su diversidad, su pluralidad y su diálogo constante con los territorios” dijo Fabio Pedraza, coordinador del Grupo de Teatro del Minculturas.

El FIAV regresa más grande y fuerte para tomarse la Semana Santa de 2026 con teatro y artes vivas

El 2026 trae además un énfasis especial: el reconocimiento de las mujeres como agentes fundamentales del sector teatral colombiano, con la realización del encuentro MUJERES Y TEATRO Y MUJER.

Colombia Escenario del Mundo

En paralelo, se alienta la campaña #ColombiaEscenarioDelMundo, que nace de una apuesta estructural del MinCulturas: la creación del Sistema Nacional de Circulación, que da vida a la plataforma Circuitos Vivos. Su objetivo es construir condiciones equitativas para que los diferentes actores del sector cultural accedan a espacios, plataformas y oportunidades de proyección en ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales.

‘El mar es un pixel’, de David Gaitán, teatro sobre el honor en el mundo contemporáneo

En el marco de esta agenda, se activan rutas de artes escénicas y vivas entre marzo y abril, entre las que se destacan el Día Mundial del Teatro y la descentralización de la programación del FIAV hacia otras regiones del país. Colombia se consolida así como un escenario vivo, diverso y en constante movimiento.

*La programación completa está disponible en este enlace, en el que por medio de un mapa puede ver la obra y la información de la función.