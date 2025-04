Relevo criminal en el Clan del Golfo: estos son los nuevos jóvenes cabecillas más sangrientos y radicales

La transición ha sido clara: de los viejos ideólogos, como Carlos Castaño, a una generación que no conoció ni los discursos, ni las causas. En su lugar hay jóvenes que nacieron en medio de la guerra y para quienes matar no es una acción extraordinaria, sino parte del negocio. “Están matando y no están aceptando responsabilidad. No les interesa figurar ante los medios de comunicación, como sí lo hacían antes los grandes cabecillas de los grupos alzados en armas”, agrega una fuente de inteligencia.