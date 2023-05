Revelan impresionante video de cómo asesinaron a un hombre en restaurante de Cali; no les importó que había dos policías en el lugar.

Un homicidio paralizó a los comensales de un restaurante ubicado en el barrio Ciudad Córdoba, en la ciudad de Cali, donde un ciudadano fue ultimado por un sicario, en la noche del miércoles 3 de mayo.

Sin embargo, solo hasta este jueves se conoció un impresionante video de cómo ocurrieron los hechos. De acuerdo con la grabación que fue difundida por ‘Que Pasa en Cali ve’, la víctima que vestía una camiseta amarilla apenas ingresaba al establecimiento comercial, y en cuestión de segundos llegó un hombre a dispararle sin mediar palabra alguna.

Desde otro ángulo, el clip evidencia cuando el hombre fue ultimado con varios impactos de bala. Después, un uniformado de la Policía, que se encontraba al interior del restaurante, salió corriendo a perseguir al sicario, un hombre de nacionalidad venezolana, quien fue detenido cuando pretendía escapar.

Luego ingresó a la escena un segundo sicario, quien llegó a rematar a la víctima. Después huyó del lugar con rumbo desconocido.

La víctima, descrita por la Policía como “un hombre afrodescendiente y de contextura delgada”, alcanzó a ser trasladada al hospital Carlos Holmes Trujillo, donde los médicos declararon su muerte debido a la gravedad de las heridas.

El coronel William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, se refirió al homicidio del hombre y la captura del supuesto asesino.

“Hubo una reacción oportuna y se captura a un sujeto extranjero que portaba un arma de fuego, la cual, al parecer, había sido hurtada a la Policía Nacional en otro lugar del país. Estamos estableciendo por qué tenía esta arma”, señaló el oficial.

El presunto homicida fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las motivaciones del crimen son materia de investigación.

Sin embargo, hay que mencionar que el principal detonante de los homicidios en Cali son los ajustes de cuentas y el narcotráfico, según un análisis del Observatorio de Seguridad.

“La dinámica de los homicidios tiene dos variables importantes. Una, que tiene que ver con quienes están involucrados en dinámicas de delito como narcotráfico y ajustes de cuentas, y otra, que corresponde a un porcentaje bajo, que tiene que ver con personas que llevan una vida normal y resultan asesinadas en un hecho delictivo”, explicó Pablo Alvarado, director del Observatorio de Seguridad de Cali.

Alvarado asegura que la responsabilidad sobre tal cifra de homicidios no solo recae en las acciones preventivas de las autoridades a nivel criminal, sino también en los valores que se están inculcando a nivel social.

“La descomposición social, sobre todo en zonas vulnerables, ha sido el caldo de cultivo que permite que haya bandas delincuenciales, prostitución, narcotráfico y un alto consumo de drogas, lo cual hace que se generen altos índices de inseguridad”, expuso.

Brutal golpiza a presunto ladrón

En la tarde del miércoles 3 de mayo, se presentó un nuevo caso de justicia por mano propia en Cali, debido a que lincharon a un presunto ladrón en el Parque del Perro, ubicado en el barrio San Fernando, al sur de la ciudad.

Según información de lo sucedido, un hombre fue sorprendido hurtando en una vía pública del sector; por ello, habitantes de la zona procedieron a golpearlo.

Un video que fue compartido en redes sociales evidencia a un sujeto pegándole violentamente al presunto delincuente con un casco de moto. Finalmente, el hombre quedó desmayado y sin parte de su ropa en plena vía pública.

Posteriormente, habrían llegado uniformados de la Policía Metropolitana de Cali. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Entretanto, internautas no dejaron de opinar del caso. “Tuvo un día de miércoles”; “lo noquearon”; “que culpa tenía el casco”; “desbarataron al angelito”; “la gente está cansada por tanta rata y desatención de las autoridades porque les es más fácil hacerse los que no ven nada que ayudar a los afectados”; “todo está muy mal en ese video, no podemos llegar a esos extremos como sociedad”; “en frente de mi casa un tipo como este le quitó a un niño de 15 años un celular, le puso una pistola en la cabeza. No me da pesar”; “grave porque es presunto, que tal y sea inocente, casos se han visto de personas que son acusadas falsamente y terminan siendo linchados por la comunidad siendo inocentes”. Han sido algunos de los comentarios.