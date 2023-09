Roberto Ortiz, candidato a la Alcaldía de Cali, reaccionó al video de Taliana Vargas y le envió un fuerte mensaje: “su esposo me calumnia”

“Condenamos enérgicamente la violencia que estalló en el Foro Distrital de Juventudes. Mi escolta Alejandro Gallego fue agredido y en el lugar de los hechos se encontraron cuchillos en el piso. En este momento no hay garantías para volver a participar en este tipo de foros. Cali tiene que superar estos ciclos de violencia política que no nos deja progresar. Adjunto imágenes y el comunicado que redactamos junto a los otros candidatos a la alcaldía”, manifestó sobre los hechos Ruiz en la red social X.

“Llamado a construir país y Cali desde el amor en la diferencia. No más división y ruptura en las familias, barrios y ciudades por pensar diferente. Las agresiones no construyen y son inaceptables”, expresó Taliana.

“@MiyerlandiT convoca de frente al odio colectivo en mi contra, promoviendo ‘todos contra el Chontico’, sin medir el riesgo para mi vida y la de mi familia; @DianaRojasCali ahora me tilda de tramposo y de corrupto; @WilsonRuizO a diario me descalifica con acusaciones infundadas; @deninsonmendoza se burla de mí todos los días, y hasta me falta al respeto -siendo yo una persona mayor- comparándome con un animal”. La disputa por la Alcaldía de Cali no vive su mejor momento.