“Sonaba como truenos fuertes”: el increíble relato de un hombre que sobrevivió a dos derrumbes en Rosas, Cauca, en menos de tres años

Fernando Narváez, de 50 años, es un hombre de poco optimismo. O más bien, como dice él, realista. A pesar de ser una de las más de 650 personas damnificadas por el mega derrumbe en Rosas, Cauca, no espera ayuda del Gobierno nacional. No aguarda por socorro, porque la esperanza de ser asistido la perdió hace mucho, cuando le prometieron una casa nueva en 2019 en medio del primer alud en esta zona que dejó 33 muertos.

Esta vez, como en aquella ocasión, lo perdió todo: su casa está a punto de ser arrastrada por el movimiento constante de tierra en la vereda Chontaduro y solo es cuestión de horas para ver como se derrumba al igual que las aproximadas 65 viviendas que ya se llevó el alud.

Así quedó el paso vehicular en la vía Panamericana a la altura de Rosas, Cauca - Foto: Jhon Montenegro

“Los derrumbes comenzaron el pasado jueves en la vereda La Soledad. Primero se abrió una pequeña grieta y un día después se abrió la carretera; luego se empezó a caer la escuela y se llevó como cuatro casas, ya el sábado en la madrugada, como a la 1:00, cayó acá a la vereda Chontaduro”, cuenta Fernando.

La emergencia tiene paralizado el tráfico en la vía Panamericana, a la altura de Rosas, muy cerca a la frontera que divide a los departamentos de Cauca y Nariño, suroccidente colombiano. Y al ser este paso vehicular el único apto para transporte de carga, ya hay desabastecimiento de productos en muchos lugares.

Fernando, que se dedica al transporte de personas con su moto, dice que además de su hogar también perdió el trabajo, porque casi toda la zona rural de Rosas quedó incomunicada; es decir, no hay paso de una vereda a otra.

La primera vez que experimentó algo así fue en 2019, cuando un alud de tierra sepultó varias viviendas en la vereda Portachuelos y ocasionó la muerte de 33 personas. La familia de Fernando se salvó de milagro. Ante esa situación se mudaron a la vereda Chontaduro en búsqueda de estabilidad, pero el destino tenía otros planes.

“Nosotros no creíamos, pero la tierra nos dio aviso, porque sonaban como truenos, entonces todos salimos a las 3:00 de la madrugada. El derrumbe empezó a venirse lento y ya a las 6.00 de la mañana tapó la carretera (vía Panamericana)”, relata Fernando.

Contrario a lo ocurrido en 2019, la tierra no se movió con rapidez. El movimiento fue furioso, pero lento, lo que permitió la evacuación de miles de personas. Hasta el momento no hay víctimas fatales, aunque sí cuantiosos daños materiales y la vía Panamericana completamente sepultada.

Es tanta la magnitud de la emergencia que el presidente Gustavo Petro canceló su gira por Chile e intentó llegar hasta Popayán para estar al frente del hecho, pero no pudo aterrizar en la capital del Cauca.

“Habrá un plan para comprar haciendas, cercanas ojalá a la zona, que nos permita reubicar a la población. No puede volver la población a ese mismo lugar, y en esa medida la población tendrá que ser compensada con más tierra de las que tenía hoy, media hectárea por familia, para producir alimentos con ayuda del Estado y para lograr que sus nuevas viviendas tengan los niveles de dignidad que necesitan”, dijo el presidente desde Cali.

Así quedó el paso vehicular en la vía Panamericana a la altura de Rosas, Cauca - Foto: Jhon Montenegro

Fernando es escéptico ante este tipo de anuncios. “Del Gobierno no espero nada, porque yo ya viví esto mismo en la vereda Portachuelos hace tres años, cuando un derrumbe mató a 33 personas, y aún no les han dado viviendas. Si no les han dado a ellos, ¿qué vamos a esperar nosotros?”

Por ahora, el panorama en Rosas (y el suroccidente colombiano en general) es complicado: la principal vía está colapsada, decenas de personas lo perdieron todo y permanecen en un albergue improvisado en el colegio Santa Teresita del casco urbano.