Superan impase que retrasó obras del puente de Juanchito, Gobernación del Valle explica

La Gobernación del Valle del Cauca aseguró que el cese de actividades en la obra del puente de Juanchito, ubicado en la vía que conduce de Cali al municipio de Candelaria, se debió a desabastecimiento de material, sin embargo, ya se habría solucionado dicho impase.

“Para dar continuidad a las obras del puente de Juanchito y garantizar el cumplimiento en el cronograma de actividades, el gobierno del Valle logró gestionar la llegada paulatina de material que permitirá seguir avanzando en el proceso constructivo de la macroestructura”, indicó la gobernación del departamento.

Asimismo, Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, se pronunció al respecto y aseguró que la obra del puente de Juanchito es prioritaria.

“Tuvimos hace unos días problemas con el abastecimiento de materiales porque continúa la escasez, pero ya se ha ido resolviendo y se hicieron las compras pertinentes de estos insumos. Además, hay que tener en cuenta que el despacho toma tiempo y eso ocasionó que no hubo mayor flujo de actividades durante unos días, afortunadamente esta situación se superó y se trabajó durante el fin de semana; ya tenemos materiales que nos permiten mejorar nuevamente la capacidad de trabajo”, precisó Ramírez.

El funcionario afirmó que una vez superado este tema se espera en los próximos días ampliar los frentes de obra.

“Aprovechamos para dar un gran anuncio, vamos a abrir una convocatoria para generar empleos, vamos a publicar en diferentes medios los perfiles que se requieren como oficiales, maestros de obra y ayudantes de construcción con experiencia en alturas para que sin lugar a duda podamos tener una mayor capacidad operativa en este proyecto”, dijo.

El Secretario de Infraestructura señaló que se está al día con el pago de nómina de los trabajadores.

Cabe recordar que la calzada norte del lado del municipio de Candelaria se encuentra totalmente terminada. “Hemos llegado hasta el punto al que técnicamente debíamos llegar, es decir, hasta la mitad del río. En esa misma calzada del lado de Cali tenemos el carro de avance montado que nos permite continuar para que se encuentren ambos tramos en la mitad del río”, sostuvo.

Es una obra que los ciudadanos, que transitan a diario por esa zona del Valle, están esperando desde hace más de dos décadas, puesto que se generan congestiones viales de hasta tres y cuatro horas; por lo que Ramírez aseveró que se encuentran trabajando para entregarla pronto.

“Hay que tener en cuenta que este proyecto es un plan que tiene una connotación de tipo constructivo muy particular, que muchas veces no significa tener más cantidad de personas, sino que es un proceso que se llama dovela sucesiva, en el cual no puedo hacer la dovela 14 hasta que no haga la 15, y así sucesivamente”, explicó.

Ramírez comentó que actualmente se ejecutan obras que incluyen los carriles de incorporación para las personas que salgan e ingresen al barrio Ciudad del Campo, que está ubicado a unos metros del puente de Juanchito, con el fin de generar un circuito que evite los cuellos de botella, mientras se avanza en el proceso de construcción del nuevo puente.

“Todo tiene unos tiempos constructivamente que hemos venido ajustando, permitiendo que no solamente se tenga esa doble calzada en ambos sentidos de Cali-Candelaria, sino que se cuente con carriles de incorporación para la gente que viene de Ciudad del Campo; en ese sentido, para que el puente que se tiene actualmente ―que se va a mantener― sea la solución para ingreso a esta comunidad”, dijo.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, mencionó: “En todo estamos pensando para que esa vía tan anhelada, esa vía que en su momento iba a ser con peaje y que hoy la estamos haciendo 100 % con dineros de la nación y de la gobernación del Valle, sea una realidad; con ciclorruta, iluminada desde Cali hasta Candelaria. Va a ser la mejor vía que va a tener el Valle del Cauca y también tendrá garantizado su mantenimiento por 29 años y sin un peaje”, aseveró.