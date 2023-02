Suspenden temporalmente construcción de polémica base militar de la Armada en Gorgona

La construcción de la cuestionada base de la Armada en la Isla Gorgona fue suspendida temporalmente.

La decisión llegó luego de una reunión que la vicepresidenta, Francia Márquez, y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sostuvieron con la comunidad en este territorio protegido.

El Comité Salvemos Gorgona dio a conocer la determinación alcanzada en este encuentro y celebró la instalación de mesas de diálogo con el Gobierno que se adelantarán en las próximas semanas.

En estos encuentros continuará manifestando sus inconformidades sobre la construcción de la base en vista de las posibles afectaciones ambientales, científicas, turísticas y comunitarias que traería para el Parque Nacional Natural Gorgona.

“Con la Ministra @susanamuhamad estuvimos en Guapi, Cauca, revisando junto a más de 100 personas de las comunidades, el proyecto Parque Nacional Natural Gorgona y como vicepresidenta y defensora de los derechos ambientales, no tomaremos ninguna decisión sin antes escuchar a la gente”, expuso Márquez en Twitter.

Y añadió: “Establecimos una mesa de diálogo permanente con las comunidades para tomar las decisiones correctas, que nos permita avanzar en la reconstrucción de la confianza y el tejido social que nos lleve hacia el propósito de este gobierno, el camino hacia la paz total”.

En noviembre del año pasado, el Comité Científico Asesor del Parque Nacional Natural Gorgona le envió una carta al presidente Gustavo Petro y varios de los miembros de su gabinete por la construcción de una subestación de guardacostas en la isla. Además, un muelle metálico, un radar y otras obras complementarias en el parque con las que no están de acuerdo.

Reclamaron que estas obras estarían afectando no solo a la naturaleza, sino también a los guardabosques y al parque nacional. Y que, además, se siguen presentando hechos delincuenciales relacionados con el narcotráfico, por lo que no se estaría cumpliendo el objetivo de ese propósito militar.

“La posición del Comité Científico, en coherencia con los principios de creación de los Parques Nacionales Naturales, es que la vocación para la conservación de la biodiversidad terrestre y marina del PNN Gorgona no es compatible en absoluto con la presencia de una instalación militar. Como sí lo es una estación de guardacostas y las actividades que esta implica en el área del Parque”, afirmaron los miembros del comité.

Alegaron que el Parque Gorgona es una de las 62 áreas protegidas en el mundo que forman parte de la Lista Verde de áreas protegidas y conservadas de la Unión internacional para la conservación de la naturaleza (Uicn).

“Con el avance en la construcción del proyecto, han aparecido zonas de paso restringido y uso exclusivo del personal militar, a las cuales se impide el acceso, tanto al personal del parque, como a investigadores, argumentando problemas de seguridad nacional en un espacio destinado para la conservación y apreciación de la naturaleza. Como miembros del Comité Científico del PNN Gorgona consideramos que la construcción de una subestación de guardacostas y su operación convierte al Parque en objetivo militar lo que no es compatible con la visión y misión de conservación de las áreas protegidas del país, ni tampoco con el desarrollo ecoturístico de la región Pacífica”, añadieron.

¿Qué ha dicho la Armada?

La mira de la Armada Nacional en el Pacífico apunta contra organizaciones narcotraficantes que emplean la zona como corredor para sacar toneladas de drogas hacia Centroamérica. Y para eso se está construyendo una subestación en la mítica isla Gorgona, lo que abrió otro escenario de disputa por acusaciones de presuntamente cometer un atentado ambiental y estar cediendo soberanía con la obra.

La polémica la atizó el exsenador Jorge Enrique Robledo, quien responsabilizó al presidente Gustavo Petro por los posibles daños ambientales que cause el “proyecto militar”. Advirtió que tiene la responsabilidad por avalar la que llamó una base de los Estados Unidos. La subestación es financiada por este país.

En las redes sociales, activistas como Stefany Sinisterra, estudiante de Derecho, quien se presenta como defensora de los grupos étnicos, culpó de “todo lo que vaya a pasar en la isla de Gorgona a la autoridad, que en 2015 permitió la licencia para que la Armada pudiera intervenir allí”.

¿Es cierto que será una base controlada por militares gringos? ¿Serán más de 2.000 los uniformados que estarán en la isla causando graves daños al medioambiente? ¿Los turistas no podrán volver?

El capitán Javier Bermúdez, comandante de guardacostas de la Armada, negó que se vaya a construir una base militar con capacidad para 2.800 hombres, también que haya presencia de militares norteamericanos. “El fuerte será operado exclusivamente por funcionarios colombianos”, afirmó.

“Son mitos. Primero no se trata de una base naval, una base naval es de más de 2.000 personas y eso no va a pasar. Solo estarán oficiales y suboficiales de la Armada, no tropas extranjeras”, dijo el oficial.

No obstante, las críticas han recaído sobre la Armada Nacional, que lidera el proyecto por un monto de 30.000 millones de pesos, provenientes de la cooperación con Estados Unidos.

Gorgona tiene 61.000 hectáreas, bajo la administración de Parques Naturales, y al año llegan más de 6.000 turistas para visitar la cárcel, conocer las más de 380 especies diferentes de peces, 41 reptiles, más de 100 especies de aves migrantes, senderos ecológicos, una piscina natural. Los críticos aseguran que estarían en riesgo.

¿Pero por qué construir una unidad militar allí? “Necesitamos combatir el crimen organizado. Por acá se han detectado rutas de narcotráfico, pesca ilegal, la zona nos da una ventaja táctica para atacar el multicrimen. En los últimos 12 años se han decomisado más de 157.000 kilos de pesca ilegal”, señaló el capitán Bermúdez.

La Armada aclara lo relacionado con su proyecto militar en Gorgona. Explican que sí se van a ubicar infantes de marina en la isla, pero la capacidad es para 28 hombres y estarán por turnos. Se trata de una subestación de guardacostas que tendrá un muelle para dos unidades de reacción rápida, y, para no afectar el ecosistema, contará con una rampa de 17 metros de largo, cuya área de atraque será flotante.

El proyecto, que se espera esté terminado en agosto de 2023, plantea readecuar tres casas que ya están construidas en el parque natural para que los 28 integrantes de esta fuerza hagan presencia.

Pero las dudas se mantienen. Ambientalistas como Juan Armando Sánchez, biólogo marino y profesor de la Universidad de los Andes, aseguran que la riqueza natural y el ecosistema marino, junto con los delfines, ballenas y tortugas, se verían afectados si se construye una base militar en la zona.

Para el experto también se perjudicarán los delfines, ballenas y tortugas del entorno de la isla.

La Armada asegura que no habrá daños al ecosistema, pues cuenta con la licencia para la construcción de la subestación de guardacostas, pero ambientalistas y políticos insisten en que sí se causará una grave afectación. Este frente de batalla va más allá de perseguir criminales, ahora deberán dejarlo claro y cumplir con Gorgona. La isla prisión seguirá siendo un paraíso natural, pero alejado de los narcos.

Características

• Cuenta con rampa de acceso, muelle y puente articulado.

• Área de atraque: flotante para no afectar el ecosistema.

• Capacidad: dos embarcaciones tipo lancha. A la subestación solo podrán llegar lanchas de unidades de reacción rápida.