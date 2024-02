Tiembla la cúpula de La Inmaculada en Tuluá: autoridades no descartan extradición de cabecillas

Los integrantes de la banda delincuencial La Inmaculada se tomaron las calles de Tuluá este sábado para arremeter contra las capturas de sus cabecillas y las duras medidas que les impuso el Inpec : asesinaron a un funcionario público, un guarda de tránsito fue atacado a disparos y quemaron once vehículos.

La retaliación no frenó las operaciones de las autoridades, al contrario, se multiplicaron. La Policía Nacional redobló su presencia en el territorio y el Ejército activó todo su protocolo para acabar con cualquier tipo de amenaza. Entre todas las medidas, llamó la atención la posibilidad de extraditar a la cúpula de ilegales.

Ante la pregunta de posible extradición, el alto mando de la institución respondió: “Nosotros, en la línea de cooperación policial internacional, estamos evaluando eso en la agenda. No descartamos que organismos de otros países también señalen a estos cabecillas como responsables de delitos en otros países”.

Ante este turbulento escenario, el presidente Gustavo Petro se pronunció por medio de su cuenta de X : “La banda La Inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje”. La fuerza pública se comprometió a estar de manera permanente en el municipio tras la cascada de amenazas.

El pronunciamiento de La Inmaculada

En un documento de 26 renglones justifican la arremetida que ya deja dos personas fallecidas, ocho vehículos quemados y once ataques. En efecto, las autoridades decretaron toque de queda y militarizaron la región.

“Sólo quieren oprimir a la población carcelaria, como muy bien saben hacer. Ellos creen y piensan que con oprimir a las personas se soluciona todo y ustedes bien lo saben que no es así”, agregaron los integrantes de La Inmaculada.

El mensaje estuvo acompañado de una delicada advertencia: “Mientras no vuelvan a salir nuestros líderes y no vulneren sus derechos, no pararemos con todas nuestras actividades y órdenes impartidas”, concluyó el texto.