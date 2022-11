Tuvo que pasar casi un año para que fuera capturado un hombre que presuntamente asesinó a su madre en Cali

Las autoridades se tardaron diez meses en capturar a un hombre acusado de asesinar a su propia madre en Cali. El homicidio ocurrió el 31 de enero de este año al interior de una vivienda ubicada en el barrio Marroquín II, oriente de la ciudad.

Hasta la vereda Jordán del municipio de Dagua llegaron agentes de la Policía para capturar a Álvaro Guerrero Rodas, quien de acuerdo a las indagaciones acabó con la vida de su progenitora.

Las pesquisas señalan que la mujer murió luego de ser herida con arma cortopunzante en medio de una fuerte discusión con hijo.

Todo apunta a que antes del fatal desenlace ella fue víctima de diversos ataques de Álvaro, que no fueron denunciados ante las autoridades competentes.

El presunto asesino, quien al momento de la captura tenía puesta una camiseta con la figura del narcotraficante Pablo Escobar, será imputado por el delito de homicidio y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez se encargará de definir su futuro judicial.

Este crimen recuerda el reciente homicidio de Ingrid Coromoto Gómez Izquiel, una mujer venezolana de 50 años ultimada por su hijo en el barrio Alfonso Bonilla Aragón de Cali.

En diálogo con SEMANA, el señor Luis, esposo de la fallecida, dijo que su hijo, de 27 años de edad, cometió el homicidio el jueves 10 de noviembre en horas de la tarde bajo el efecto de la cocaína.

“Después de almorzar ella se acostó a hacer una siesta al lado de nuestro hijo. Luego de un rato él apareció con las manos llenas de sangre y no podíamos creer lo que había pasado”, relató el hombre en medio del llanto que lo arropa en este difícil momento.

Al sitio, llegó personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo. Asimismo, uniformados de la Policía Metropolitana de Cali capturaron al joven, quien, según su padre, no recuerda lo que hizo.

“Él no se acuerda de lo que pasó; su mamá era todo para él. Anoche me permitieron verlo en la celda, le dije: ‘¿Hijo, sabes lo que hiciste?’. Me respondió: ‘¿Apá qué hice pues? Que me volví a escapar’. Entonces le respondí: ‘Te perdono en el nombre de nuestro señor Jesucristo, de corazón te amo’. Mi hijo decía: ‘Apá, qué me vas a perdonar, tú eres loco. Dile a mi mamá que me venga a buscar que me tienen esposado, porque consumí cocaína, dile que me traiga comida, tengo hambre y frío’. Después comentó que aprovechó que la mamá estaba durmiendo y por eso había escapado”, contó.

Entretanto, Luis no aguantó más y le recordó a su hijo lo que había hecho. “Le dije: ‘Mataste a tu mamá'. Él respondió: ‘Apá, tú eres pendejo, cómo crees que voy a matar a mi mamá, tú eres loco, yo a mi mamá ni la grito, ni le pego’. Después me sacaron de la celda”, relató el esposo y padre.