Veedores piden claridad a la Procuraduría para evitar que se detenga la modernización del alumbrado en Cali

Los Vocales de Control Social de los servicios públicos de Cali solicitaron a la Procuraduría una aclaración urgente sobre el alcance de la investigación disciplinaria abierta alrededor del contrato de modernización del alumbrado público.

Advirtieron que el control administrativo no puede traducirse en la paralización de las obras en curso ni de la segunda fase prevista, en un momento en el que la ciudad muestra avances después de más de dos décadas de atraso.

En un comunicado, los veedores expresaron respeto por las funciones del ente disciplinario, pero insistieron en que sus actuaciones no deben convertirse en un factor de regresión para los derechos de los usuarios. Señalaron que el alumbrado público llevaba más de 20 años sin una actualización estructural y que, bajo la nueva gerencia de Emcali, cerca del 30 por ciento del sistema ha sido modernizado.

El alumbrado público de la Unidad Deportiva Alberto Galindo está conformado por 175 luces led. | Foto: Tomado de Alcaldía de Cali

Según los Vocales de Control Social, frenar el proceso afectaría de manera directa a los usuarios y tendría un impacto inmediato en la seguridad de los barrios, especialmente en las zonas donde la renovación ya estaba programada.

Los Vocales, que representan a los usuarios ante Emcali y las autoridades, recordaron que su función es vigilar la prestación de los servicios públicos, tramitar quejas y exigir transparencia en los procesos que los involucran. Por ello, elevarán una solicitud formal a la Procuraduría para que precise si la investigación implica detener o modificar los procesos de contratación, modernización y mantenimiento del alumbrado en la ciudad.

Emcali defiende proceso

El gerente general de Emcali, Roger Mina, confirmó desde la Procuraduría General de la Nación en Bogotá que la estructuración de la segunda fase del alumbrado público avanza con rigor técnico y acompañamiento preventivo. Según explicó, el propósito es garantizar un proceso transparente y responsable en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Cali.

Mina participó en una mesa de trabajo con delegados de la Procuraduría, donde expuso el estado actual del proceso y destacó que este acompañamiento permite fortalecer la supervisión y el control sobre la modernización del alumbrado público, considerada la segunda red más grande del país después de la de Bogotá.

Roger Mina, Gerente general EMCALI | Foto: Emcali - API