Video de supuestos cobradores gota a gota que atacan a vendedora de arepas no es real

Un video con el nombre de gota a gota sin piedad, que fue grabado en la calle 8 #9-30 en el barrio San Nicolás del municipio de Cartago (Valle del Cauca), se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Como su título lo indica, en el clip se puede ver cuando dos hombres, supuestamente dedicados al negocio ilícito de gota a gota, llegan hasta la vivienda de una mujer quien al parecer vende arepas, para agredirla.

Inicialmente, se puede ver que uno de los sujetos sostiene una discusión con la supuesta vendedora y después de unos segundos, echa al suelo el asador de arepas. Mientras de fondo se escucha la voz de otra mujer, quien se dirige hacia el supuesto agresor: “oiga, por qué le hizo eso a la señora”. Entretanto, el otro hombre, quien aún con el casco puesto, le contesta: “no sea metida, esto a usted no le importa, ábrase de acá”, le dice.

La discusión seguía y subía de tono. “¿Me va a pagar la plata de la cuota?”, se le escucha manifestar a uno de los sujetos. Mientras que la ciudadana que grababa señalaba: “mire como le tiró las arepitas, atrevido, no la trate así, señor. No le patee la comida a la señora”, expresa.

Finalmente, la grabación concluye con la mujer que supuestamente vende arepas, caer al suelo en llanto por lo ocurrido. La grabación ha suscitado cientos de críticas y rechazo, asimismo, varios internautas han comentado en algún momento vivieron situaciones similares.

“Eso pasa a diario en Colombia”; “eso es normal con los gota a gota, le dañan el negocio. Amenazan, en fin ellos hacen lo que se les da la gana y tratan como se les da la gana y la ley no existe para ellos”; “esto es inaudito, indignante, con lo que cuesta ganarse el dinero, y tener encima a la gente cobrando, siento mucha tristeza que la plata sea primero que los seres humanos, un poco de empatía, esos sujetos son unos sociópatas”; “estos personajes se aprovechan de las personas que están endeudadas y que ningún banco les da una opción, son personas que están castigadas por la banca”; “yo lo viví hace muchos años atrás. Le doy gracias a Dios por permitir salir de eso. Son personas peligrosas, no se imaginan todo lo que yo lloraba, vivía a asustada, a veces no tenía para comer, tenía que pagar lo poquito que vendía era para ellos”, han sido algunos de los comentarios.

🤬 INAUDITO!🤬



HAY QUE PROTEGER LA VIDA DE ESTA HUMILDE VENDEDORA DE AREPAS.



GOTA GOTA SIN PIEDAD.@GustavoBolivar@petrogustavo



Dale RT 🔄🙏 pic.twitter.com/kL1sEHW1oI — 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) November 20, 2022

Incluso, el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, comentó: “El sector bancario debe democratizarse y el Gobierno de @petrogustavo quiere y debe fortalecer el crédito popular que reemplace el miserable gota a gota. Hay instituciones que pueden transformarse! @BancoAgrario @FNAahorro @Findeter @bancoldex también deben ser banca de 1er piso”, manifestó en Twitter.

Sin embargo, la Policía Valle, confirmó en las últimas horas que pudieron corroborar que el video es actuado. “La Policía Nacional adelantó de manera inmediata las respectivas verificaciones y, para ello, tomó contacto con la presunta víctima, quien manifestó que las imágenes corresponden a una actuación en colaboración con una denominada influenciadora del municipio de Cartago (Valle)”, aseguraron las autoridades.

Asimismo, indicaron que el Departamento de Policía Valle ha realizado planes con el Grupo Gaula con el fin de contrarrestar el delito de usura, el cual se pudo haber tipificado en caso de que la situación registrada en el video fuera real.

“Las Institución invita a los creadores de contenido audiovisual a no crear confusión entre su audiencia con el material publicado”, dijo la Policía Valle.

De otro lado, el grupo audiovisual indicó que el video fue creado y difundido con fines educativos y de sensibilización hacia la comunidad en general.