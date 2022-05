Video | Jorge Robledo fue abucheado por seguidores de Petro en un evento, ¿por qué?

En la recta final de la campaña presidencial, los seguidores del candidato Gustavo Petro no toleraron que el senador Jorge Robledo controvirtiera una de las ideas del líder del Pacto Histórico.

El senador, quien hace parte de la coalición Centro Esperanza y apoya a Sergio Fajardo a la presidencia, fue abucheado por dar a conocer su posición sobre la transición energética y mencionar a Petro.

“Tenemos una dificultad, y la voy a decir con toda cordialidad y franqueza, alguien que pesa mucho en la opinión pública nacional, el señor Gustavo Petro, ha hecho unos planteamientos que están equivocados”, dijo Robledo durante el Foro Presente y Futuro de Ecopetrol, en Barrancabermeja.

Inmediatamente, varios seguidores de Petro empezaron a abuchear al senador e, incluso, pidieron que se retirara del recinto. Luego lanzaron cánticos vitoreando al candidato del Pacto Histórico.

El abucheo fue tal que la presentadora del evento realizado por la Unión Sindical Obrera (USO) de la industria del petróleo tuvo que llamar al orden para continuar con el desarrollo del foro.

Dado que el foro contó con transmisión en vivo, el video del momento del abucheo a Robledo se hizo viral en redes sociales.

De hecho, Gustavo Petro se refirió a las palabras que le dedicó Robledo: “Triste”, así calificó el candidato las aseveraciones del senador. Y aunque el comentario del líder del Pacto Histórico fue escueto, Robledo sí se lanzó en ristre: “Pésimo su mensaje al país, @petrogustavo, al respaldar la agresión de sus partidarios, porque en un foro dije que usted “había hecho planteamientos equivocados…” sobre el tema petrolero. ¡Qué malos demócratas! Y si esto es hoy, ¿qué pasaría en un gobierno suyo por pensar diferente?”, cuestionó el senador en Twitter.

Luego de varios minutos de alboroto, el senador Luis Fernando Velasco, quien también estaba en el foro como panelista, logró apaciguar los ánimos.

“Estuve 20 años en el Senado, he debatido con la mayor corrección, por eso creo que debemos seguir en esa lógica. No puede haber cosas que no se puedan mencionar, eso no tiene ningún sentido. El problema es que esas opiniones, precisamente por tener ese emisor (Gustavo Petro) tienen mucha fuerza en el país, son opiniones que no puedo dejar de considerar en un debate como este”, aseguró Robledo cuando los asistentes al evento lo dejaron continuar.

Según Robledo, la transición energética que propone Petro pone en jaque a la refinería de Barrancabermeja y a Ecopetrol. “Está en juego si Colombia va a tener futuro petrolero o no, ese es mi debate. La transición (energética) hay que hacerla, pero bien hecha”, añadió.