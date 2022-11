Video: presunto ladrón recibió fuerte golpiza en la avenida Guadalupe, en el sur de Cali

Un grupo de personas golpeó fuertemente a un hombre al que presuntamente encontraron robando en el sur de Cali. Las agresiones quedaron registradas en un video que se ha difundido rápidamente en redes sociales.

El metraje, grabado el pasado fin de semana en inmediaciones a la avenida Guadalupe, muestra a la comunidad enseñada con el supuesto ladrón, quien yace en el suelo debido a los golpes.

En medio de los gritos de varias mujeres que piden detener la golpiza, al hombre le llueven patadas en la cabeza. El video da cuenta de que cada vez que toma aliento para pararse, le cae un nuevo topetazo.

“Ya, ya, ya”, grita una de las mujeres para que no lo agredan más, sin embargo, la comunidad, furiosa, prosigue con las patadas. “Es para que aprenda, se la pasa robando por aquí”, le responde un hombre a quienes pedían parar la golpiza.

LE DIERON COMO A PIÑATA DE FIN DE AÑO ❗



Pasadas las 7pm, sobre la Av Guadalupe al sur de Cali, dos sujetos habían cometido un hurto, uno de ellos al tratar de huir, fue alcanzado por la comunidad que le dió su respectivo y delicado masaje. El otro huyó.🆗 pic.twitter.com/YY7r3zfo1B — Cali OK Noticias (@calioknoticias) November 20, 2022

Finalmente, las patadas se detuvieron y el hombre quedó tendido en el suelo, al tiempo que la comunidad lo rodeaba para que no huyera. Momentos después, arribó al sitio una patrulla de la Policía Metropolitana de Cali para atender la situación.

Los uniformados condujeron al sujeto a una estación, pero como nadie instauró una denuncia en su contra por el supuesto hurto, salió rápidamente del lugar. SEMANA conoció que, pese a los fuertes golpes sufridos, se encuentra bien de salud.

Los casos de justicia por mano propia han proliferado en Cali ante el incremento de los hurtos. Y es que, según el Observatorio de Seguridad, en lo corrido de este año más de 20.000 personas han denunciado haber sido víctimas de robo, lo que se traduce en un incremento del 23 % en comparación al 2021.

No obstante, las autoridades aconsejan la ciudadanía no tomar justicia por mano propia, pues no es una función que les corresponda y podrían meterse en líos con la justicia. Por eso, ante situaciones de hurto, piden comunicarse a las líneas de atención de emergencias, como la 123, para que sea la propia Policía la que se encargue de los presuntos delincuentes.

Los comentarios en la publicación del video de la golpiza no se hicieron esperar. La mayoría de los internautas celebraron las agresiones contra el supuesto ladrón argumentando que muchos ciudadanos han muerto en medio de atracos y que la justicia no actúa con severidad, mientras que una minoría repudió el castigo.

“Toca así, ellos (los ladrones) no tienen compasión con la gente cuando están robando. Uno se cansa de ver tanta inseguridad y de no poder salir tranquilo a ningún lado”, aseguró un ciudadano que apoyó la agresión.