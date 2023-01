Volvió el pico y placa a Cali: todo lo que debe saber sobre la medida

Después de dos semanas, en Cali regresó, este lunes 16 de enero, la medida del pico y placa, la cual restringe la circulación de carros de acuerdo al último dígito de su placa.

Con la reactivación de la restricción y la publicación del decreto que la deja en firme durante todo el año, son varias las dudas que surgen sobre su funcionamiento. Sin embargo, el secretario de Movilidad, William Vallejo, se refirió a las más comunes.

“Como lo anunciamos en diciembre, hubo una rotación. Hoy tienen restricción los vehículos con placas terminadas en 3 y 4″, dijo el funcionario. El resto de días rige así: martes (5 y 6), miércoles (7 y 8), jueves (9 y 0) y viernes (1 y 2). El 1 de julio los dígitos volverán a rotar.

⚠️#ATENCIÓN⚠️



“La restricción de tránsito establecida no aplica para los días sábados, domingos y feriados establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente”, dice el decreto.

Vallejo señaló que el pico y placa sigue aplicando de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y 8:00 p.m., y que las exenciones continúan siendo las mismas. “Aplica para motocicletas, vehículos de servicio público individual tipo taxi, vehículos eléctricos y vehículos híbridos, en combinaciones eléctrico - diésel y eléctrico - gasolina. Adicionalmente, hay un grupo de vehículos que también están exentos y pueden acceder a ese beneficio a través de un trámite administrativo normado en el decreto”, expuso. Tampoco tienen que cumplir con la medida los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.

Durante esta semana -del 16 al 20 de enero- en la que apenas está regresando el pico y placa las sanciones no serán económicas, sino pedagógicas. No obstante, el funcionario instó a los conductores a acatar la norma. “Esta semana será pedagógica, pues hay conductores que a pesar de las distintas comunicaciones transitan durante el pico y placa. No quiere decir que no pase nada porque para acceder a los descuentos de ley el infractor debe hacer un curso”, explicó.

Este año, nuevamente, los conductores que deseen quedar exentos del pico y placa podrán pagar la tasa por congestión, cuyas tarifas, las cuales son calculadas con base en el valor del pasaje del Masivo Integrado de Occidente (MIO), que quedaría en 2.700 a partir del 24 de enero, serán anunciadas en los próximos días.

“El pago de la tasa por congestión debe hacerse hasta el penúltimo día hábil del mes previamente anterior al cual quieren usar la exención. Empezaría a regir en febrero para quienes paguen en enero”, añadió Vallejo.

El incumplimiento del pico y placa, según el decreto, “será sancionado de acuerdo con lo establecido en el inciso 14 del literal C del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre”, es decir, con una multa de quince salarios mínimos legales diarios vigentes ($580.000).